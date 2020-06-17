Samanyolu Haber /Ekonomi / Son 30 yılın en sert düşüşü! /17 Haziran 2020 13:06

Son 30 yılın en sert düşüşü!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'da otomobil satışlarında son 30 yılın en kötü mayıs ayı kaydedildi.

SHABER3.COM

Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği verilerine göre, bölgedeki yeni otomobil kayıtları mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 geriledi. 

1990 yılından bu yana en kötü mayıs ayı geçmiş olsa da otomobil satışları nisandaki yüzde 78’lik düşüşten sonra bir nebze yükseldi.

Avrupa'da otomobil satışları dipten döndü.

Koronavirüs salgını sebebiyle tatil için uzak noktalara hava yolu gitmeyi tercih edenlerin sayısının azalacağı, araba ile yakın coğrafyalara seyahatin öne çıkacağı ve bunun da araba satışlarını bir nebze artırabileceği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son 30 yılın en sert düşüşü! Sonraki Haber >>

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:53