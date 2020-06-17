Son 30 yılın en sert düşüşü!

Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği verilerine göre, bölgedeki yeni otomobil kayıtları mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 geriledi.





1990 yılından bu yana en kötü mayıs ayı geçmiş olsa da otomobil satışları nisandaki yüzde 78’lik düşüşten sonra bir nebze yükseldi.







Avrupa'da otomobil satışları dipten döndü.





Koronavirüs salgını sebebiyle tatil için uzak noktalara hava yolu gitmeyi tercih edenlerin sayısının azalacağı, araba ile yakın coğrafyalara seyahatin öne çıkacağı ve bunun da araba satışlarını bir nebze artırabileceği belirtiliyor.