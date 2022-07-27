Son 300 yılın en büyük elması bulundu: İhaleyle satılacak

Avustralyalı madenci Lucapa Diamond Co, Angola'da büyük bir elmas keşfi yaptı. Keşfin arından Angola devletine ait olan 170 karatlık elmas, şirkete göre son 300 yılda keşfedilen en büyük elmas.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, pembe elmas, ticaret firması Sodiam tarafından yürütülen uluslararası bir ihale yoluyla satılacak.
Şirkete göre bulunan pembe elmas, son üç yüzyılda keşfefilen en büyük elmas.
Lulo alüvyon madeninden çıkan 170 karatlık elmas, şirket ve ortakları Endiama E.P. ve Rosas & Petalas, tarafından açıklandı. Angola devletine ait elmas, ticaret firması Sodiam tarafından yürütülen uluslararası bir ihale yoluyla satılacak.
Renksiz olanlardan daha nadir bulunan renkli pırlantalar, son yıllarda rekor fiyatlara ulaştı. De Beers'ın Cullinan mavi elması, Nisan ayında Hong Kong'daki Sotheby's'de yaklaşık 57,5 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı.