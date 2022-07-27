Son 300 yılın en büyük elması bulundu: İhaleyle satılacak

Avustralyalı madenci Lucapa Diamond Co, Angola'da büyük bir elmas keşfi yaptı. Keşfin arından Angola devletine ait olan 170 karatlık elmas, şirkete göre son 300 yılda keşfedilen en büyük elmas.





Bloomberg HT'de yer alan habere göre, pembe elmas, ticaret firması Sodiam tarafından yürütülen uluslararası bir ihale yoluyla satılacak.



