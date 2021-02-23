Son 4 yılda 219 hamile ve bebekli anneye keyfi gözaltı ve tutuklama

Merkezi Belçika’da bulunan Solidarity with Others, 2016 ile 2021 yılları arasında Türkiye’de gözaltına alınan ve tutuklanan hamile ve bebekli kadınlarla ilgili bir istatistik yayınladı.





4 yılda 56 ilde yapılan Cemaat operasyonlarında 219 hamile ve bebekli anne keyfi şekilde gözaltına alındı ya da tutuklandı. Bunlar arasında hamile ve yeni doğum yapmış anne sayısı 92, 0-6 aylık bebekli anne sayısı 40, altı yaştan küçük bebekli anne sayısı ise 87 olarak belirlendi.











