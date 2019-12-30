Son 48 saatte İdlib'ten Türkiye'ye 20 bin kişi geldi

İdlib’de rejimin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına gelenlerin sayısı son 48 saatte 20 bine ulaştı.





Suriye’de muhaliflerin elinde bulunan İdlib’de Rusya destekli rejimin saldırıları yüzünden Türkiye sınırına son 48 saatte 20 bin sivil göç etti.





Kasım ayından bu yana sınıra gelen ve yerinden edilenlerin sayısı ise 284 bine ulaştı.







AKAR: GÖZLEM NOKTALARINDAN ÇEKİLMİYORUZ





Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye’nin İdlib’deki 12 gözlem noktasındaki askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.







Türkiye, geçen yıl Rusya’yla vardığı uzlaşma sonrası bölgede gözlem noktaları kurmuştu.





Hulusi Akar söz konusu 12 gözlem noktasının hiçbir şekilde terkedilmeyeceğini belirtti. Akar, “orda kalmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.





Hulusi Akar ayrıca Rusya’ya Suriye’nin bölgeye yönelik saldırısını durdurmak için etkisini kullanma çağrısı da yaptı. Akar bu açıklamaları Türkiye’nin Suriye sınırındaki birlikleri denetlerken yaptı.





Rusya destekli Suriye rejiminin ilerlemesi sonrası geçtiğimiz günlerde İdlib’de Türkiye’nin 2018 yılında Rusya ile yaptığı anlaşma sonrası kurduğu 12 gözlem noktasından Maarat El Numan ilçesi Surman Köyü yakınlarındaki bir gözlem noktası daha Suriye ordu birlikleri tarafından kuşatıldı.





Ağustos ayında da Han Şeyhun ilçesi Morek kasabası yakınındaki Türk askeri gözlem noktası Suriye ordu birlikleri tarafından kuşatılmıştı.