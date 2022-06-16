Son 5 ayın en düşük seviyesinde

Döviz kurlarındaki oynaklıkla birlikte tartışma konusu haline gelen Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili yeni rakamlar paylaşıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar gerileyerek 61 milyar 460 milyon dolardan 60 milyar 788 milyon dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar gerileyerek 61 milyar 460 milyon dolardan 60 milyar 788 milyon dolara geriledi.

NET REZERVLER 8,15 MİLYAR DOLAR





TCMB net rezervlerinde mevcut seviye 14 Ocak haftasından bu yana görülen en düşük seviye oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, TCMB altın rezervleri 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 102 milyar 741 milyon dolarken 102 milyar 513 milyon dolar oldu.Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 365 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 10,5 milyar dolarolan net uluslararası rezervler 8,2 milyar dolara geriledi.