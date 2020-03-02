Samanyolu Haber /Gündem / Son 5 günde bu 5 ülkeyi ziyaret edene 15 gün izin /02 Mart 2020 17:18

Son 5 günde bu 5 ülkeyi ziyaret edene 15 gün izin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Çin, İtalya, Irak, İran ve Güney Kore'yi son 5 günde ziyaret edenlerin başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılacaklarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca son 5 günde Çin, İtalya, Irak, İran ve Güney Kore gibi virüsün yaygın görüldüğü ülkelere seyahat etmiş olanlara 14 gün boyunca evde kalmalarını tavsiye etti.

AİLE HEKİMLERİNE YA DA HASTANELERE MÜRACAAT EDİN

Bu kişilerle temas edenlere de aynı tavsiyede bulunan Koca bu durumdaki kişilerin aile hekimlerine ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları halinde izinli sayılacaklarını açıkladı.

Umre seyahatleri hakkında da açıklamada bulunan Koca “Cumartesi akşamından itibaren umreden gelen vatandaşlarımızın hepsini teker teker sağlık muayenesinden geçirdik. Taradığımız 13 bin 834 vatandaşımız oldu. Mevsimsel grip bulunan 9 kişiyi geçmedi. Şüpheli bulduğumuz 5 kişiyi tek kişilik ambulanslarla sağlık kuruluşlarına götürdük ve onların testleri de negatif çıktı.”  dedi.
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