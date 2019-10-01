Samanyolu Haber /Dünya / Antarktika'da korkutan görüntü! /01 Ekim 2019 11:11

Antarktika'da korkutan görüntü!

Antarktika’da çapı 1.600 kilometrekareyi bulan ve ağırlığı 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi ana karadan koptu. Bunun son 50 yılda yaşanan en büyük kopuş olduğu belirtiliyor.

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"D28" ismi verilen 1.600 kilometrekare çapında ve 315 milyar ton ağırlığında dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. 

Kopuş görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi.

Bilim insanları muhtemel tehlikeleri engellemek adına dev buz kütlesinin okyanus üzerindeki hareketlerini yakından takibe aldı.

Prof. Helen Fricker, yaptığı açıklamada, “Bu azı dişiyle karşılaştırıldığında bebek dişi gibi. Bu olayın er ya da geç gerçekleşeceğini bilmemize rağmen kopuş anının nerede gerçekleşeceğini bilemiyorduk. Antarktika’da bizleri endişelendirecek çok fazla olay yaşanıyor, ancak D28 hadisesi bunlardan biri değil.” dedi.
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