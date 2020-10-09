Samanyolu Haber /Gündem / Son 50 yılın en sıcak Eylül'ü yaşandı /09 Ekim 2020 14:44

Son 50 yılın en sıcak Eylül'ü yaşandı

Son 50 yıllık dönem göz önüne alındığında Türkiye "en sıcak eylül ayı"nı yaşadı. Eylül ayında ortalama hava sıcaklığı 23,9 derece olarak ölçüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; bu yıl havaların sıcak geçmesinden ötürü daha önce 20,5 olarak ölçülen ortalama eylül ayı sıcaklığı 3,4 derece arttı.

Böylece yapılan ölçümlere göre 2020 yılının eylül ayındaki sıcaklık 23,9 dereceye çıktı ve son 50 yılın "en sıcak eylül ayı" yaşandı.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2015 yılının eylül ayında yaşanmıştı.

Yıllara göre en sıcak 10 eylül ayı
1 - 2020
2 - 2015
3 - 1994
4 - 2017
5 - 2010
6 - 2012
7 - 2018
8 - 2001
9 - 2007
10 - 1986.

 
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