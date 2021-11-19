Samanyolu Haber /Gündem / Son 6 asrın en uzun Ay tutulması /19 Kasım 2021 23:11

Son 6 asrın en uzun Ay tutulması

ABD’de, Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kaldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteledi.

Tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika’nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebildi. Türkiye'den ise izlenemedi.

Bir sonraki Ay tutulmasının ise 16 Mayıs 2022’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Kasım dolunayı, New York'ta Manhattan ile Queens bölgesini birbirine bağlayan Queensboro Köprüsü üzerinde ve güzel görüntüler oluşturdu.

Tutulma, ABD’nin New Jersey eyaletinde de izlenebildi.
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