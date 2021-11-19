Son 6 asrın en uzun Ay tutulması





Tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika’nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebildi. Türkiye'den ise izlenemedi.





Bir sonraki Ay tutulmasının ise 16 Mayıs 2022’de gerçekleşmesi bekleniyor.





Kasım dolunayı, New York'ta Manhattan ile Queens bölgesini birbirine bağlayan Queensboro Köprüsü üzerinde ve güzel görüntüler oluşturdu.





Tutulma, ABD’nin New Jersey eyaletinde de izlenebildi.