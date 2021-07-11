Son 6 ay ikisini de eritti!

Buna göre Ocak ayında yapılan ankette Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,9 olarak ölçülürken, Haziran’da bu oran yüzde 38,6’ya geriliyor. Millet İttifakı’nın oy oranı ise 37,7’den, 41,6’ya yükseliyor.

Millet İttifakı içerisinde oy oranını en fazla artıran parti ise Meral Akşener’in liderliğindeki İyi Parti.





Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Artı 1’in son anket çalışmasını YouTube kanalında değerlendirdi. Ocak 2021’de Artı 1’in araştırmasına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranı yüzde 34,5, CHP yüzde 26,2, İyi Parti yüzde 11,5, HDP yüzde 11,6, MHP 8,4, Deva Partisi yüzde 4,1, Gelecek Partisi ise yüzde 2,1 olarak ölçülüyor.







Artı 1’in Haziran ayına ilişkin araştırmasında ise AKP’nin oy oranında ciddi şekilde eridiği, buna karşılık İyi Parti’nin hızla yükseldiği görülüyor. Buna göre Haziran 2021’de yapılan araştırmada AKP’nin oy oranı yüzde 31,5 olarak tespit ediliyor. CHP’nin oyları yüzde 27,5’e yükselirken, İyi Parti ciddi bir ivme yakalayarak yüzde 14,1’e fırlıyor. HDP’nin oy oranında da az da olsa düşüş göze çarpıyor. MHP ise 1 puandan fazla kaybederek yüzde 7,1’e gerilemiş.





MİLLET İTTİFAKI 3 PUAN FARK ATTI





İttifaklar bazında bakıldığında ise Millet İttifakı’nın oy oranının Cumhur İttifakını geride bıraktığı görülüyor. Ocak ayında Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 42,9 iken Haziran’da bu oran yüzde 38,6’ya geriliyor. Millet İttifakı’nın oy oranı ise 37,7’den, 41,6’ya yükseliyor. Millet İttifakı’nın 3 puan farkla Cumhur İttifakı’nı geçtiği görülüyor.





AKP’NİN SANDALYE SAYISI 200’E KADAR GERİLEYEBİLİR





Anket sonuçlarını değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, seçimin bu şekilde sonuçlanması Millet İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu ele geçirmesi anlamına geldiğini söylüyor. Özkiraz, “AKP + MHP’nin milletvekilleri sayısı 250’lere kadar düşer. İttifak haricindeki partiler de Millet İttifakı’na katılırsa sandalye sayısı 350’lere çıkar.” diyor.