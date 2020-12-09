Samanyolu Haber /Ekonomi / Son 70 yılın en ağırı /09 Aralık 2020 13:05

Son 70 yılın en ağırı

Tüketici Hakları Derneği halkın son 70 yılın en ağır yoksulluk ve açlığını yaşadığını belirtti.

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Tüketici Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ve ekonomik kriz sebebiyle Türkiye’de yoksulluğun arttığına işaret edildi.

Açıklamada, “Günümüzde halkımız son 70 yılın en ağır yoksulluğunu ve açlığını yaşamaktadır. Açlık ve yoksulluk patlamıştır." denildi. Tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve gerekli gıdaya erişemediği için yeterli ve dengeli beslenemiyor. Asgari ücretlilerin son bir yılda 61 çeşit temel gıda olmak üzere, 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü." denildi.

Dernek Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine taleplerini şöyle sıraladı:

1) Tüketicilerin refah ve huzurunu sağlayacak ekonomik ve sosyal politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.

"GIDADAN KATMA DEĞER VERGİSİ ALINMASIN"

2) Tüketicilerin yoksulluğunu ve açlığını önleyecek, gelir düzeyini yükseltecek, işsizliği önleyecek kamulaştırmalar ve yeni kamu yatırımları ile toplumun zayıf kesimleri olan çalışanların, küçük esnafın ve küçük çiftçilerin ödediği gelir vergisini düşürecek şekilde kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.

3) Tüketicilerin satın alma güçlerini arttıracak şekilde gıdaların maliyet, toptan ve perakende fiyatlarına bir kanuni düzenleme getirilmelidir. Gıdadan Katma Değer Vergisi (KDV) kaldırılmalıdır.
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