Son 8,5 ay!

Havayolu şirketleri krizde ayakta kalabilmek için harcamaları kısıyor ve uçak teslimat tarihlerini tehir ettiriyor.





Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği (IATA) yetkilisi Perry Flint, "nakit yakan" havayolu şirketlerinin ortalama 8,5 ayının kaldığına dikkati çekti.







Koronavirüs (Covid-19) salgınının 100 milyarlarca dolar gelir kaybına uğrattığı havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler, nakit krizini çözmek için toplu işten çıkarmaları da kapsayan bir dizi tedbir alıyor.





Alınan tedbirlerden biri de uçak siparişlerinde teslim tarihlerinin ertelenmesi.





18 BOEING 737 MAX TESLİMATI YENİDEN MASADA





American Airlines, 2021 ve 2022’de teslimatı öngörülen 18 Boeing 737 Max uçağının teslimatının yeniden planladığını belirtti.





Amerikan havayolu şirketi Delta da 5 milyar dolarlık Airbus siparişinin 2022 sonrasına ertelendiğini, Southwest ise teslimatın yeniden planlanması gerektiğini ifade etti.





Cathay Pacific ise Boeing 777X siparişlerini 2025 sonrasına ertelediğini duyurdu. Avrupa’nın önemli havayollarından Easyjet de nisan ayında 24 Airbus uçağının teslimatının erteleyeceğini belirtmişti.





IATA İletişim Müdürü Perry Flint, Bloomberg HT'ye verdiği mülakatta havayolu şirketlerinin maliyetlerini kısma çabasında olduklarının altını çizdi.





Flint, “Havayolları şirketlerinde maliyetlerin yüzde 50’sini sabit maliyetler oluşturuyor. Şirketler ellerinden geleni yapıyor, ancak ikinci çeyrek verilerine göre operasyonel maliyetler sadece yüzde 48 düşerken, gelirlerdeki düşüş yüzde 73'ün üzerinde.” dedi.





2020 YILINDDA 2 BİN UÇAK TESLİM EDİLECEKTİ





Flint, 2020 için teslim edilmesi beklenen 2000 uçak olduğunu, ancak Ağustos itibariyle bu rakamın sadece 830’unun teslim edildiğini ifade etti.





Hükûmetlerin havayolu sektörüne 160 milyar dolarlık destek açıkladığını belirten Flint, bunun yetersiz olduğunu vurguladı: “Sektörü ayakta tutmak ve toparlanmayı desteklemek için hükümetlerin koordineli bir yaklaşımla sınırları açmaları ve karantina yerine test yöntemini tercih etmeleri gerek.”





Şirketlerin 2020’deki nakit yakış hızına göre ortalama bir havayolunun 8,5 aylık ömrü kaldı.





Teslimat ertelemeleri ve yeni uçak taleplerinde azalış sürerse imalat ayağında büyük zarar getirmesi bekleniyor. Airbus ve Boeing gibi şirketlerin az talep düzenine göre yeniden kurgulanmalarının tedarik zincirlerindeki şirketler için risk oluşturması bekleniyor.





TEDARİKÇİ ŞİRKETLERDE 30 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABALİR





İngiltere’de havacılık, savunma ve uzay teknolojileri sektörlerinin çatı kuruluşlarından ADS’in verilerine göre devlet destekleri büyük havacılık şirketlerinin yanısıra tedarikte yer alan şirketlere de odaklanmalı.





ADS’in son çalışmasına göre imalat kısmında sıkıntı sadece İngiltere’de 30 bin çalışanın işini kaybetmesine sebep olabilir.