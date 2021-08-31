Son ABD askeri de Afganistan'dan ayrıldı

'Afganlar için müreffeh bir gelecek diliyoruz'





Çekilmeye dair neler biliyoruz?





20 yılın zaman çizelgesi





ABD'li yetkililer son olarak bir C-17 kargo uçağının Salı günü yerel saatle gece yarısından hemen sonra ABD Büyükelçis ile birlikte havalandığını söyledi.Yetkililer, askeri misyonun tamamlandığını ancak ülkeden ayrılamayanlara yardım etmek için diplomatik misyonun devam edeceğini belirtti.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie basın toplantısında "Afganistan'dan çekilmemizin ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için girişilen askeri misyonun tamamlandığını duyurmak için buradayım" dedi.ABD'nin bölgedeki en üst düzey askeri komutanı olan General McKenzie, ABD ve koalisyon uçaklarıyla toplamda 123 binden fazla sivilin tahliye edildiğini ifade etti.Çekilme duyurusunun ardından kameraların karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Bugün itibariyle Kabil'deki diplomatik varlığımızı askıya aldık ve Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık" şeklinde konuştu.Afganistan'dan çekilmeyi "büyük bir askeri, diplomatik ve insani girişim" ve ABD'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zorlu görevlerden biri olarak nitelendiren Blinken, Afganistan'da kalan ve ayrılmak isteyen insanlar için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.Geri çekilmenin ardından Taliban güçleri, havalimanında kalan Amerikan ordusuna ait ekipmanları da ele geçirdi. Çekilen bazı fotoğraflarda Taliban militanların bu ekipmanları kullandığı da görüldü.Öte yandan Tümgeneral Chris Donahue, Afgan topraklarından ayrılan son ABD askeri olarak tarihe geçti.Son uçuşun, iki hafta süren tahliye operasyonuna IŞİD-Horasan örgütünün düzenlediği iki saldırının ardından geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.ABD öncülüğündeki NATO güçleri, 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001'de Taliban yönetimin devirmek için Afganistan'a girmişti.ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Afganların artık kendi geleceklerini kendi başlarına ellerinde tuttuklarını vurguladı ve ulusun karar ve fırsat anı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.Başkan George W Bush döneminde Afganistan Büyükelçisi olarak da görev yapan 70 yaşındaki diplomat, Taliban'ın ülkeyi nasıl yöneteceği konusunda kendi imtihanıyla yüz yüze olduğunu ifade etti.Khalilzad, paylaşımlarında Mevlana'nın "Bu senin yolun, sadece senin. Başkaları seninle birlikte yürüyebilir ama kimse senin için yürüyemez" sözlerine de atıfta bulunarak şunları yazdı:"Afganlar için barış ve istikrardan doğmuş, müreffeh bir gelecek diliyoruz."ABD'nin son uçuşları Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan daha önce üzerinde anlaşılan tarih olan 31 Ağustos'ta gece yarısı yapıldı.Geçen hafta Kabil havaalanına yapılan IŞİD-K saldırısında öldürülen 13 ABD askeri de dahil olmak üzere 20 yıl içinde toplam 2 bin 461 ABD askeri ve sivil öldürüldü. 20 binden fazla kişi yaralandı.Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bir gün önce, yani 14 Ağustos'tan bu yana ABD 6 bini Amerikalı ve 73 bin 503'ü de üçüncü ülke vatandaşı ve Afgan sivili de dahil olmak üzere 79 binden fazla sivili havalimanından tahliye etti. ABD güçleriyle çalışan ve özel göçmen vizesi almaya hak kazanan Afganlar da bu sayıya dahil.Tahliye süreci başlarken General McKenzie, "Afgan güvenlik güçlerinin Kabil'de istekli ve yetenekli bir güvenlik ortağı olacağı ve başkenti birkaç hafta boyunca koruyacağı varsayımı" üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ancak bu öyle olmadı. Taliban ertesi gün şehrin kontrolünü ele geçirdi.ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı boyunca, 800 binden fazla ABD askeri ve 25 bin sivil görev yaptı.ABD'nin 20 yıllık Afganistan sürecinin öne çıkan detayları şöyle oldu:7 Ekim 2001: ABD öncülüğündeki koalisyon Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide mevzilerini bombaladı. Kabil, Kandahar ve Celalabad şehirleri hedef alındı. Taliban, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i teslim etmeyi reddetti.13 Kasım 2001: Afganistan'da Taliban rejimine karşı savaşan silahlı örgüt olan Kuzey İttifakı, Kabil'i ele geçirdi.7 Şubat 2009: Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'a gönderilecek askeri birliklerin sayısını artırmayı onayladı. Böylelikle asker sayısı zirveye, 140 bin dolaylarına ulaştı.28 Aralık 2014: NATO, Afganistan'daki muharebe operasyonlarını sonlandırdı. ABD binlerce askerini geri çekmeye başladı. Kalan askerler Afgan güvenlik güçlerini eğitmek ve desteklemek için kaldı.29 Şubat 2020: ABD ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da barış anlaşması imzalandı. ABD ve NATO müteffikleri Taliban'ın anlaşmayı bozmaması durumunda 14 ay içerisinde Afganistan'ı terk etmeyi kabul etti.13 Nisan 2021: ABD Başkanı Joe Biden tüm ABD birliklerinin 11 Eylül'de Afganistan'ı terk edeceklerini duyurdu.16 Ağustos 2021: Bir aydan biraz daha uzun bir süre içinde, Taliban Kabil de dahil olmak üzere Afganistan'ın dört bir yanındaki kasaba ve şehirlerin kontrolünü ele geçirdi. Afgan güvenlik güçleri Taliban ilerleyişi karşısında çöktü.31 Ağustos 2021: ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı.