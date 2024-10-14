Son açıklamaları Kurtulmuş'u yarışta geri çekti! İşte TBMM Başkanlığı için öne çıkan isim

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre Meclis’in 28. Yasama Döneminin 3. yılının başlamasıyla, gözler haziran ayında yapılacak TBMM Başkanlık seçimine çevrildi. Milletvekili seçiminin ardından ilki 2 yıllık, ikincisi 3 yıllık olmak üzere Meclis Başkanı seçiliyor.



İlk dönemde AK Parti’nin adayı olarak seçime giren İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 7 Haziran 2023’te yapılan gizli oylamada 3 turda 321 oy salt çoğunluğu sağlamış ve Meclis’in 30. Başkanı olmuştu.





AYNI İSİMLER YİNE GÜNDEMDE



Kurtulmuş’un seçildiği dönem de bu görev için adı geçen iki aday daha vardı. Bunlardan birincisi eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı yeni Ankara Milletvekili Fuat Oktay, diğeri ise eski Adalet Bakanı yeni Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ olarak biliniyordu.



Meclis kulislerinde her iki ismin de TBMM Başkanlığı için çalıştığı ifade edilmiş, ancak seçime AK Parti Genel Başkanvekili olarak giren Numan Kurtulmuş’un ise koltuğa en yakın isim olduğu söylenmişti. Öyle de oldu. AK Parti Grubu, TBMM Başkanlık seçimi için Kurtulmuş’u aday olarak gösterdi ve seçilmesini sağladı.



ANAYASA SÖZLERİ YARIŞTA GERİYE ÇEKTİ



Yeni dönemin ilk günlerinde de Kurtulmuş’un 28. Dönemin ikinci başkanlığını da kazanarak görevine devam edeceği Meclis’te konuşuluyordu. Ancak Kurtulmuş’un, Gazi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Anayasa’nın 3. Maddesine yönelik olduğu iddia edilen sözleri, tüm hesapları değiştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği ve AK Parti’nin yıllardır siyasi partilerle uzlaşarak bir yeni Anayasa çalışması yapma hazırlıklarına büyük bir darbe vurduğu, süreci baltaladığı iddia edilen Kurtulmuş’un sözleri, diğer adaylar Bozdağ ve Oktay’ı ön plana çıkardı.



'BOZDAĞ, GÖREV ADAMI'



Milletvekilleri arasında da kulislerde de Bozdağ’ın öne çıktığı ifade ediliyor. AK Parti içinde tam bir nefer gibi çalıştığı belirtilen Bozdağ için “Tam bir görev adamı” sözleriyle yorum yapan milletvekilleri, “Bu dönem yoğun bir kanser tedavisi görmesine rağmen, her zaman çalıştı. TBMM Başkanvekilliğini de hakkıyla yaptı. Siyaseti bu dönem sonunda bırakacağı için başkan olarak ayrılmayı istediğini biliyoruz” dediler.



Son süreçte AK Parti içinde TBMM Başkanlık yarışının Bozdağ ile Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay arasında geçmesi bekleniyor.

