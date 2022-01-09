Son açıklanan seçim anketinde AKP 10 puan düştü

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 28 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihleri arasında gündemdeki gelişmeler ve seçmen eğilimine dair ülke genelinde anket çalışması yaptı. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Bursa, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Erzurum, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan ankete, 1876 kişi katıldı.







Gazete Duvar'ın haberine göre katılımcılara ilk olarak “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüze 65,6’sı “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 12,5’i “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 9,9’u “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 5,6’sı “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüze 5,3’ü “Kürt Sorunu” yanıtı verdi







“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini başarılı buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 24,3’ü “Başarılı”, yüzde 60’ı ise “Başarısız” cevabı verdi







“Hükümetin son ekonomi politikasının ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağına inanıyor musunuz?” sorusuna yüzde 25,9 “İnanıyorum”, yüzde 20 “Kararsızım” ve yüzde 54,1’i “İnanmıyorum” cevabı verdi.





“Mevcut durumda var olan ittifaklara oy verir misiniz?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 33,3’ü “Cumhur İttifakı'na oy veririm”, yüzde 32,7’si “Millet İttifakı'na oy veririm”, yüzde 13,2’si “Kararsızım”, yüzde 12,5’i “Oy verdiğim parti içinde olursa ancak oy verebilirim”, yüzde 8,3’ü “Hayır, hiçbir koşulda oy vermem” yanıtlarını verdi. Cumhur İttifakı’na en çok kadınların, Millet İttifakı’na ise en çok erkek katılımcıların oy vermek istediği dikkati çekti







“Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 27’si “AK Parti”, yüzde 22,9’u “CHP”, yüzde 11,9’u “Kararsızım”, yüzde 10,3’ü “İYİ Parti”, yüzde 9,4’ü “HDP”, yüzde 6,3’ü “MHP”, yüzde 5,7’si “Oy Kullanmayacağım”, yüzde 2,9’u “DEVA Partisi”, yüzde 2,1’i “Gelecek Partisi”, yüzde 0,7’si “Saadet Partisi” yanıtı verdi.







AKP’ye daha önce oy verenlerde 10 puanlık bir düşüş dikkat çekti. Ankette, ayrıca karşılaştırmalarda en çok kararsız seçmenin AKP’de kümelendiği ifade edildi. Ankette, AKP’ye oy verenlerin ağırlıklı kadın, ilk defa oy kullanacakların içinde yer aldığı 18-24 yaş grubunun ağırlıklı CHP’yi öncelediği kaydedildi.