Son Af ile cezaevinden çıktı, Sokakta pompalı tüfekle katletti

Konya'da, son çıkartılan af yasası sebebiyle bir süre önce cezaevinden çıkan Ahmet Ü., adlı erkek, Nargül Yıldız isimli kadını evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerinin baskınıyla yakalanan Ahmet Ü.'nün uyuşturucu bağımlısı , 44 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.





Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Nargül Yıldız ile 2 gün önce kavga ederek şiddet uyguladığı kaydedilen ve bir süre önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Ü., bugün de evinin önüne geldiği Yıldız’ı, motosikletine sakladığı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.





Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldız, yerde hareketsiz kaldı. Bu sırada Ahmet Ü. de havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nargül Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.









POLİS BASKINIYLA YAKALANDI, 44 SUÇ KAYDI ÇIKTI





Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nargül Yıldız’ı pompalı tüfekle vurarak kaçan Ahmet Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet Ü.'nün olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki halasının evine kaçtığını tespit eden ekipler, evin etrafını sardı. Evden çığlıklar gelmesi üzerine polis baskın yaparak, suç aletiyle birlikte Ahmet Ü.'yü gözaltına aldı. Ahmet Ü.'nün gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi.





Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.







