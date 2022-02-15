Samanyolu Haber /Politika / Yeni anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark! /15 Şubat 2022 09:14

Yeni anket açıklandı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

Yöneylem Araştırma'nın ‘Türkiye Siyaseti Paneli Ocak 2022’ sonuçları yayımlandı. İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük fark!

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BU PAZAR MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ OLSA (Kararsızlar dağıtılmadan)

  • AKP: 26.9
  • CHP: 26
  • İYİ PARTİ: 10.5
  • HDP: 7.9
  • MHP: 3.9
  • DEVA: 1.9
  • GELECEK: 0.6
  • SAADET: 0.6
  • Diğer: 3.4
  • Kararsız: 10.3
  • Oy kullanamayacak: 8

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI, MİLLET İTTİFAKI'NA MI OY VERİRSİNİZ?

  • Cumhur İttifakı: 32.4
  • Millet İttifakı: 40
  • İttifaklar dışındaki partilerden biri (HDP, DEVA, TİP vb.): 15

 
 
 Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 62.8.

 
 

AKP seçmeninin yüzde 10'u Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünüyor. Türkiye'nin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 69.4.  


Seçmenin yüzde 56.4'ü erken seçim isterken, yüzde 37.4 erken seçimin yapılmasına karşı çıkıyor.

 
 

Parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranı yüzde 61.4 olarak hesaplandı.

 
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Asla oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 55.6. 'Kesinlikle oy veririm' diyenlerin oranı ise 32.6.  

 
Yüzde 54, Erdoğan'ın karşısına hangi aday çıkarsa çıksın ona oy vereceğini söylüyor. Erdoğan'a oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 32.9.

 

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Tayyip Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa 2.6 puan, Ekrem İmamoğlu ise 15.1 puan fark atıyor.

 Türkiye'nin acim çözülmesi gereken sorunların başında yüzde 66.2 ile ekonomik kriz geliyor.

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