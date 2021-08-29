Son anket: AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!

Evet, Onaylıyorum: Yüzde 38

Hayır, Onaylamıyorum: Yüzde 51,5

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 10,5













MetroPOLL Araştırma'nın ağustos anketine göre "Genel olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:Anket sonucu, Erdoğan'ın görev onayının temmuz ayına göre yüzde 9 gerilediğini ortaya koydu. Erdoğan'ın görev onayı AKP'li seçmenler arasında temmuzda yüzde 81,3 iken, ağustosta yüzde 76,3'e geriledi."Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyorum" diyenlerin oranı CHP'li seçmenler arasında temmuza göre ağustos ayında yüzde 91,7'den yüzde 90,5 inerken, İYİ Partili seçmenlerde yüzde 77'den yüzde 91,6'ya yükseldi.Bu oran HDP'li seçmenlerde yüzde 63,8'den yüzde 88,3'e yükselirken, MHP'li seçmenlerde de yüzde 23,2'den yüzde 44,6'ya çıktı. Temmuz ayında 'Hayır, onaylamıyorum' diyen Saadet Partililerin oranı temmuzda yüzde 31,6 iken ağustosta yüzde 62,1'e yükseldi.