Son anket... AKP ve MHP oylarında bir ayda ciddi değişim

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi resmi Twitter hesabında yayınladı.







'Türkiye'nin Nabzı Eylül ve Ekim Ayı Araştırmaları' başlığıyla yayımlanan ankette siyasi partilerin oy oranlarında iki ayda yaşanan değişiklik araştırıldı. Anket, Suriye'deki YPG'yi hedef alan Barış Pınarı Harekatı'nın iktidara oy kazandırdığını açıkça gösteriyor.





Anketin sonucuna göre AKP ile MHP'nin oylarında artış, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarında ise düşüş görüldü.





Anketlerin sonuçları şöyle:







AKP





- Eylül 2019 oy oranı 33,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 40,2

- Ekim 2019 oy oranı: 35,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 43,2







CHP





- Eylül 2019 oy oranı 20,3 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 24,6

- Ekim 2019 oy oranı: 19,0 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 23,4







MHP





- Eylül 2019 oy oranı 8,8 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

- Ekim 2019 oy oranı: 9,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 11,9







HDP





- Eylül 2019 oy oranı 9,9 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 12,0

- Ekim 2019 oy oranı: 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7







İYİ PARTİ





- Eylül 2019 oy oranı 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,5

- Ekim 2019 oy oranı: 7,5 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 9,3