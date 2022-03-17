Samanyolu Haber /Politika / Son anket Aksoy Araştırma'dan: CHP her an AKP'yi... /17 Mart 2022 09:59

Son anket Aksoy Araştırma'dan: CHP her an AKP'yi...

Aksoy Araştırma tarafından paylaşılan son anket verileri dikkat çekti. TELE1’de ilk kez açıklanan anketi, Aksoy Araştırma’nın Başkanı Ertan Aksoy yorumladı.

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CHP, AKP'Yİ HER AN GEÇEBİLİR

Katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle hesaplandı:
  • AKP: 29,8
  • CHP: 28,4
  • İYİ Parti: 13,6
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  • HDP: 9,9
  • MHP: 8,6
  • Diğer partiler: 4,7
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  • DEVA Partisi: 2,9
  • Gelecek Partisi: 1,0
  • Saadet Partisi: 1,0
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