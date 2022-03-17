Son anket Aksoy Araştırma'dan: CHP her an AKP'yi...

CHP, AKP'Yİ HER AN GEÇEBİLİR





AKP: 29,8

CHP: 28,4

İYİ Parti: 13,6

Son ankette ortaya çıktı: 'CHP sürpriz yapabilir!'Son ankette ortaya çıktı: 'CHP sürpriz yapabilir!'









HDP: 9,9

MHP: 8,6

Diğer partiler: 4,7

DEVA Partisi: 2,9

Gelecek Partisi: 1,0

Saadet Partisi: 1,0

Katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle hesaplandı:ORC'nin 'Son 3 yılın en'leri' anketinden AKP'ye soğuk duşORC'nin 'Son 3 yılın en'leri' anketinden AKP'ye soğuk duşTeklifin paylaşılmasından sonra ilk anket: 'Seçim kanunu teklifi' Cumhur'u kurtarabilecek mi?Teklifin paylaşılmasından sonra ilk anket: 'Seçim kanunu teklifi' Cumhur'u kurtarabilecek mi?Son ankette ortaya çıktı: İşte vatandaşın görmek istediği cumhurbaşkanıSon ankette ortaya çıktı: İşte vatandaşın görmek istediği cumhurbaşkanı