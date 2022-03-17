Son anket Aksoy Araştırma'dan: CHP her an AKP'yi...

CHP, AKP'Yİ HER AN GEÇEBİLİR
Katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle hesaplandı:
- AKP: 29,8
- CHP: 28,4
- İYİ Parti: 13,6
Son ankette ortaya çıktı: 'CHP sürpriz yapabilir!'Son ankette ortaya çıktı: 'CHP sürpriz yapabilir!'
ORC'nin 'Son 3 yılın en'leri' anketinden AKP'ye soğuk duşORC'nin 'Son 3 yılın en'leri' anketinden AKP'ye soğuk duş
- HDP: 9,9
- MHP: 8,6
- Diğer partiler: 4,7
Son ankette ortaya çıktı: İşte vatandaşın görmek istediği cumhurbaşkanıSon ankette ortaya çıktı: İşte vatandaşın görmek istediği cumhurbaşkanı
- DEVA Partisi: 2,9
- Gelecek Partisi: 1,0
- Saadet Partisi: 1,0