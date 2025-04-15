Son anket canlı yayında açıklandı! AKP'ye bir şok daha





"İKİ BLOK DA KONSOLİDE OLDU"





"YÜZDE 46 ERKEN SEÇİM'E DESTEK VERİYOR"

CHP'nin tüm kuvveti ile erken genel seçimler için çalışma yürüttüğü günlerde dikkat çeken bir anket yayınlandı.Sözcü TV'de yer alan habere göre canlı yayın programına katılan BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman, son anketlerinin verilerini açıkladı.Çalışmalarını yeni tamamladıkları anketin sonuçlarını 'ilk defa açıkladığını' söyleyen Gürkan Duman'ın açıkladığı anket verileri şöyle:CHP: Yüzde 32.5AKP: Yüzde 30.6MHP: Yüzde 10.1DEM Parti: Yüzde 9.4Zafer Partisi: Yüzde 4.3İYİ Parti: Yüzde 3.6Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3TİP: Yüzde 2Memleket Partisi: Yüzde 1.1BBP: Yüzde 1.1Anahtar Parti: Yüzde 1.1Diğer Partiler: Yüzde 1.3BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman'ın diper açıklamaları şu şekilde:"Burada muhalefetle aynı görüştü olmayan bir seçmen konsolidasyonu var. Bu da yüzde 40 civarında. Seçmen kitlesinin CHP'ye geçtiği algısı da doğru değil. Cumhur ve Millet İttifakının kendi seçmeni içerisinde konsolide olduğunu ifade edelim.""CHP lideri Özgür Özel'in Haziran'da erken seçim açıklamalarına da katılan yüzde 46.6 var. Katılmayan yüzde 42.9 olduğunu söylememiz lazım. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer tablomuz var. Burada hiçbiri çözemez yüzde 27.6, AKP çözer yüzde 26, CHP çözer 23.4. Burada sağlık, dış politika, ekonomi gibi alanlarda muhalefetin somut adımlar atması gerekiyor."