Samanyolu Haber /Gündem / Son anket: Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi /25 Ocak 2021 18:27

Son anket: Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi

İstanbul Ekonomi Araştırma, son anket sonuçlarını yayımladı. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Ocak ayı anketini değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ''AKP bir ayda 4 puan kaybederken, Cumhur İttifakı 5 ayda 7 puan kaybetti'' değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul Ekonomi Araştırma Ocak ayı seçim anketini paylaştı. Sosyal medya hesabından anketin sonuçlarını değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'nin bir ayda 4 puan, Cumhur İttifakı'nın ise 5 ayda 7 puan kaybettiğini açıkladı.

Son anket sonuçları şöyle:

Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna yurttaşlar şu cevabı verdi:

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN
AKP: Yüzde 31,6

Kararsız: Yüzde 17,7

CHP: Yüzde 16,5

İYİ Parti: Yüzde 12,8

HDP: Yüzde 8,5

MHP: Yüzde 7,6

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 1,4

Gelecek Partisi: Yüzde 0,8

Saadet Partisi: Yüzde 0,4

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA
AKP: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 20,3

İYİ Parti: Yüzde 16,7

HDP: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 9,1

DEVA Partisi: Yüzde 3,6

Diğer: Yüzde 1,7

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 0,6


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