Son anket: Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi

İstanbul Ekonomi Araştırma Ocak ayı seçim anketini paylaştı. Sosyal medya hesabından anketin sonuçlarını değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'nin bir ayda 4 puan, Cumhur İttifakı'nın ise 5 ayda 7 puan kaybettiğini açıkladı.

Son anket sonuçları şöyle:

Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna yurttaşlar şu cevabı verdi:





KARARSIZLAR DAĞITILMADAN

AKP: Yüzde 31,6





Kararsız: Yüzde 17,7





CHP: Yüzde 16,5





İYİ Parti: Yüzde 12,8





HDP: Yüzde 8,5





MHP: Yüzde 7,6





DEVA Partisi: Yüzde 2,6





Diğer: Yüzde 1,4





Gelecek Partisi: Yüzde 0,8





Saadet Partisi: Yüzde 0,4





KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA AKP: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 20,3

İYİ Parti: Yüzde 16,7

HDP: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 9,1

DEVA Partisi: Yüzde 3,6

Diğer: Yüzde 1,7

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 0,6





