Son anket: Fark kaç puan?

Amerikanın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre Biden ayrıca Wisconsin, Michigan’da da önde. Fakat yarış “kararsız” olarak nitelenen diğer bazı eyaletler Pennsylvania, Florida, Arizona ve Kuzey Carolina’da daha çekişmeli görünüyor.







Amerika’da başkan seçilebilmek için eyaletlerden kazanılan delege sayısında 270’e ulaşmak gerekiyor. Bu nedenle ülke genelinde elde edilen oydan çok eyaletlerden kazanılan delege sayısı daha önemli.





2016’daki seçimlerde Demokrat aday Hillary Clinton ülke genelinde Trump’tan daha fazla oy kazanmasına rağmen delege sayısında geride kaldığı için yarışı kaybetmişti.





Bu arada yetkililer kamuoyunun seçimle ilgili endişelerini gidermek için bir dizi sorunla ilgileniyor.





Geçen hafta üst düzey istihbarat yetkilileri Rusya ve İran’ın seçim sistemini etkilemeye çalıştığını ve seçime zarar vermenin yollarını aradığını belirtmişti.





Başkan Donald Trump da seçimin doğruluğuyla ilgili şüphelerini dile getirmiş ve kendisine karşı hileden söz etmişti.





Trump kanıt göstermeden sürekli olarak posta yoluyla oy kullanmanın hileyi arttıracağını iddia etmişti.





Trump, kaybetmesi durumunda barış yoluyla bir geçiş konusunda vaatte bulunmamıştı.