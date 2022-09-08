Samanyolu Haber /Politika / Son anket: Hangi parti ne kadar oy alıyor, halkın cumhurbaşkanı tercihi kim? /08 Eylül 2022 09:21

Son anket: Hangi parti ne kadar oy alıyor, halkın cumhurbaşkanı tercihi kim?

Yöneylem Araştırma’nın 25 Ağusto -1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Buna göre, (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra) seçimlerden birinci parti olarak yüzde 29.7 oyla CHP çıktı. AKP'nin oyu 29.5’te kaldı. İYİ Parti yüzde 13.5 olarak ölçülürken, MHP yüzde 6.4 ile barajın altında kaldı.

SHABER3.COM

HDP’nin oy oranı yüzde 9.4; saadet Partisi yüzde 0.8; Gelecek Partisi yüzde 0.3; DEVA yüzde 1,7; Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,6; Yeniden Refah yüzde 2; Zafer Partisi yüzde 3,4 olurken, diğer partilerin oranı da yüzde 1,7 oldu.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadığında sonuçlar şöyle:



Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında sonuçlar şöyle:

Seçmene “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 63'ü “Kötü”, yüzde 14,4'ü “Ne iyi, ne kötü”, yüzde 21,9'u ise “İyi” yanıtını verdi.



Seçmenin yüzde 64.9'unun tercihi “Parlamenter Sistem” olurken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nden memnun olanların oranı 29,1 olarak kaydedildi.



ADAY OLURSA ERDOĞAN’A ASLA OY VERMEM DİYENLER YAKLAŞIK YÜZDE 59

“Aday olursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oy verir misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle ölçüldü: Katılımcıların yüzde 58,7'si “Asla oy vermem”, yüzde 30,7'si “Kesinlikle oy veririm” dedi. Kararsızlar, yani “Oy verebilirim de vermeyebilirim de” diyenler yüzde 9,0, oy kullanmayacağını söyleyenler ise yüzde 1,6 olarak ölçüldü.



SEÇMENİN YÜZDE 55’İ MUHALEFETİN ADAYINI DESTEKLEYECEK

Seçmenin yüzde 55,6'sı muhalefetin adayını, yüzde 33,3'ü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalması halinde ise Erdoğan’ın karşısında Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu senaryolarda seçmenin tercihi şöyle:



Seçmenin yüzde 35,3'ü “Her durumda Erdoğan kazanır” derken, yüzde 21,3'ü “Her durumda muhalefetin adayı kazanır”, yüzde 43,3'ü ise “Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır” dedi.





ARAŞTIRMA HAKKINDA

Araştırma, Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından daha önce oluşturulmuş Türkiye Siyaset Paneli panelistleriyle CATI yöntemi uygulanarak 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2.403 görüşme yapılarak tamamlanmıştır. Araştırmanın veri derleme aşaması 25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye genelinde % 95 güven aralığında +/- % 2 hata payıyla çözümleme yapmaya olanak sağlamaktadır. Analizler yapılırken ondalık bölümler yuvarlandığından bazı toplamlar 100’ün altında ya da üstünde olabilir (99 veya 101). Birden fazla cevabın verilebildiği açık uçlu sorularda toplamlar 100’ün üstündedir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son anket: Hangi parti ne kadar oy alıyor, halkın cumhurbaşkanı... Sonraki Haber >>

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:38