Son anket: Hangi parti ne kadar oy alıyor, halkın cumhurbaşkanı tercihi kim?





Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadığında sonuçlar şöyle:



Seçmene “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 63'ü “Kötü”, yüzde 14,4'ü “Ne iyi, ne kötü”, yüzde 21,9'u ise “İyi” yanıtını verdi.





















ADAY OLURSA ERDOĞAN’A ASLA OY VERMEM DİYENLER YAKLAŞIK YÜZDE 59





“Aday olursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oy verir misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle ölçüldü: Katılımcıların yüzde 58,7'si “Asla oy vermem”, yüzde 30,7'si “Kesinlikle oy veririm” dedi. Kararsızlar, yani “Oy verebilirim de vermeyebilirim de” diyenler yüzde 9,0, oy kullanmayacağını söyleyenler ise yüzde 1,6 olarak ölçüldü.









SEÇMENİN YÜZDE 55’İ MUHALEFETİN ADAYINI DESTEKLEYECEK





Seçmenin yüzde 55,6'sı muhalefetin adayını, yüzde 33,3'ü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti.









Seçmenin yüzde 35,3'ü “Her durumda Erdoğan kazanır” derken, yüzde 21,3'ü “Her durumda muhalefetin adayı kazanır”, yüzde 43,3'ü ise “Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır” dedi.





















ARAŞTIRMA HAKKINDA





Araştırma, Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından daha önce oluşturulmuş Türkiye Siyaset Paneli panelistleriyle CATI yöntemi uygulanarak 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2.403 görüşme yapılarak tamamlanmıştır. Araştırmanın veri derleme aşaması 25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye genelinde % 95 güven aralığında +/- % 2 hata payıyla çözümleme yapmaya olanak sağlamaktadır. Analizler yapılırken ondalık bölümler yuvarlandığından bazı toplamlar 100’ün altında ya da üstünde olabilir (99 veya 101). Birden fazla cevabın verilebildiği açık uçlu sorularda toplamlar 100’ün üstündedir.

HDP’nin oy oranı yüzde 9.4; saadet Partisi yüzde 0.8; Gelecek Partisi yüzde 0.3; DEVA yüzde 1,7; Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,6; Yeniden Refah yüzde 2; Zafer Partisi yüzde 3,4 olurken, diğer partilerin oranı da yüzde 1,7 oldu.Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında sonuçlar şöyle:Seçmenin yüzde 64.9'unun tercihi “Parlamenter Sistem” olurken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nden memnun olanların oranı 29,1 olarak kaydedildi.Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalması halinde ise Erdoğan’ın karşısında Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu senaryolarda seçmenin tercihi şöyle: