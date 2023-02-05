Samanyolu Haber /Politika / Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı /05 Şubat 2023 17:23

Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı

Avrasya Araştırma, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP ve CHP kafa kafaya. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki fark ise 10 puanın üzerinde.

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Avrasya Araştırma; 28 Ocak - 2 Şubat arasında; 26 ilde 2460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 0.6.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görüldü.

Aynı şirketin bir önceki aydaki anketine göre ikinci sırada yer alan ve 30 bandının altında kalan AKP tekrar birinci parti oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra durum şöyle şekillendi:

AKP: Yüzde 32,1
Resim: 4
CHP: Yüzde 31,5
Resim: 5
İYİ Parti: Yüzde 12,8
Resim: 6
HDP: Yüzde 9,9
MHP: Yüzde 5,1
DEVA Partisi: Yüzde 3,5
Zafer: Yüzde 1,4

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK 14.2 PUAN

Katılımcılara, "Altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu belirlenir ve diğer liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.

Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 54.1 oldu.

Erdoğan'a destek oranı ise yüzde 39.9'da kaldı. İki lider arasındaki fark, 14.2 puan.
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