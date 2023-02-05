Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK 14.2 PUAN

Avrasya Araştırma; 28 Ocak - 2 Şubat arasında; 26 ilde 2460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 0.6.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görüldü.Aynı şirketin bir önceki aydaki anketine göre ikinci sırada yer alan ve 30 bandının altında kalan AKP tekrar birinci parti oldu.Kararsızlar dağıtıldıktan sonra durum şöyle şekillendi:AKP: Yüzde 32,1Resim: 4CHP: Yüzde 31,5Resim: 5İYİ Parti: Yüzde 12,8Resim: 6HDP: Yüzde 9,9MHP: Yüzde 5,1DEVA Partisi: Yüzde 3,5Zafer: Yüzde 1,4Katılımcılara, "Altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu belirlenir ve diğer liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 54.1 oldu.Erdoğan'a destek oranı ise yüzde 39.9'da kaldı. İki lider arasındaki fark, 14.2 puan.