Samanyolu Haber /Gündem / Son anket: Millet İttifakı önde /28 Eylül 2020 16:50

Son anket: Millet İttifakı önde

MAK Danışmanlık'ın Eylül 2020 Türkiye Gündemi anketinin sonuçları açıklandı.

SHABER3.COM

MAK Danışmanlık tarafından son yapılan anketin sonuçlarına göre, “Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bloklarına bakış açınız hangisi olur?” sorusuna katılımcıların yanıtı yüzde 45 ile ‘Millet İttifakı’ oldu. ‘Cumhur İttifakı’na oy veririm’ diyenlerin oy oranı ise yüzde 42’de kaldı.

“Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bloklarına bakış açınız hangisi olur?” şeklindeki soruya, yüzde 45 oranında Millet İttifakı tercih edildi. Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 42’de kaldı. “Yeni bir ittifak olmasını istiyorum” diyenlerin oranı yüzde 8 iken, kararsızların oranı yüzde 5 oldu.

Katılımcılara sorulan, “Size göre erken genel seçim (milletvekilliği seçimi) yapılmalı mıdır?’ sorusuna yüzde 41 oranında ‘Evet’ yanıtı verildi. Yüzde 31 oranında ‘Hayır’ yanıtı verilirken, kararsızların oranı yüzde 28 oldu.

Ankette katılımcılara Muharrem İnce sorusu da soruldu. “Mevcut partiler varken sayın Muharrem İnce yeni bir siyasi parti kurarsa Muharrem İnce’nin genel başkanlığındaki partiye oy verme davranışınız ne olur?” şeklindeki soruya ‘Kesinlikle oy vermem’ diyenler yüzde 75 oranında oldu.

Yüzde 17 ‘Kararsızım’ cevabını verirken, ‘Kesinlikle oy verebilirim’ diyenlerin oranı yüzde 3 oldu.
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