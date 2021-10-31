Samanyolu Haber /Politika / Son anket: Seçmenden Erdoğan'a kötü haber! /31 Ekim 2021 11:33

Son anket: Seçmenden Erdoğan'a kötü haber!

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden son anket sonuçlarını yayımladı.

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Avrasya Araştırma Şirketi Kemal Özkiraz, 26 ilde, 2 bin 460 kişi ile yüz yüze yapılan Ekim ayı anket sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

 
 

 
Yapılan ankette, "Erdoğan'ın ekonomiyi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?" sorusuna yurttaşların yüzde 62,1'i ''kötü yönetiyor'' yanıtını verirken, yüzde 21,1 ''iyi yönetmiyor'' yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 16,8 ise, ''ne iyi ne kötü yönetiyor'' yanıtını verdi.


 
 HÜKÜMET DEĞİŞİRSE EKONOMİ DÜZELİR Mİ?

Ayrıca yurttaşlara, "hükümet değişirse ekonomi düzelir mi?" sorusu soruldu. Ankete katılan kişilerin yüzde 48,1'i ''ekonomi daha iyi olur'' yanıtını verdi. Ankete katılanların, yüzde 32,1 ''ekonomi daha kötü olur'', yüzde 16,3 ''ekonomik durum değişmez'', yüzde 3,5 ise ''bilmiyorum'' yanıtını verdi.

Yurttaşların ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'yi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

 
KİM ERDOĞAN'DAN DAHA İYİ YÖNETİR?

Ankete katılan yurttaşların, "Hangi isimler ekonomiyi Erdoğan'dan daha iyi yönetir" sorusuna karşılık ise yüzde 59,1 oranında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 57,3 oranında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret etti.

 

 

YURTTAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Öte yandan Avrasya Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette yurttaşlara, "Sizce erken seçim yapılmalı mı?" diye soruldu.

Yurttaşların yüzde 62'si ''evet'' yanıtını verirken, yüzde 29,6'sı ''hayır'', yüzde 8,4'ü ''kararsızım'' yanıtını verdi.

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