Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonuçları açıklandı! /27 Aralık 2019 21:25

Son anket sonuçları açıklandı!

İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı son anketin sonuçlarına açıkladı. Araştırma sonuçlarında halkın projeye karşı olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili anket düzenledi. Çalışma için 12 ilde, bin 537 kişi ile görüşme yapıldı.Söz konusu anket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim', projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise 'Cinayet' nitelemesine ithafen 'Hayal mi cinayet mi?' başlığıyla paylaşıldı.

"YÜZDE 48.5 KANAL İSTANBUL'LA İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ DEĞİL"

Yapılan ankette 48.5'lik bir kesim "Kanal İstanbul ile ilgili hiç bilgim yok" diyor. Biraz bilgi sahibi olanların oranı yüzde 40.2 ve Kanal İstanbul ile ilgili fazlasıyla bilgi sahibi olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 11.3 görünüyor.

'HARCAMA YAPILMAMALI'

Ankette dikkat çekici bir başka husus ise Kanal İstanbul'un ekonomik boyutu.Buna göre "Projeye ihtiyaç var, ancak mevcut ekonomik durumunda böyle bir harcama yapılmamalı" ifadesine katılanların oranı yüzde 42.3'ü buluyor."Projenin Türkiye için yeni ekonomik gelir kaynakları yaratacağını düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 35.7'de kalıyor. 
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