Son anket sonuçları açıklandı

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, CHP’nin yaptırdığı “Seçmen gözünden siyasete ve Türkiye’ye bakış” araştırmasından dikkat çekici sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 24 Haziran 2018 seçimleri ile kıyaslandığında Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybetmiş görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a oy vermiş seçmenlerin dahi yüzde 40’ı ‘mevcut sistem bu şekilde devam etmemeli’ diyor.



AKP SEÇMENİ, PARTİYİ TERK EDİYOR!





Araştırmaya göre AKP yüzde 42.6’dan yüzde 35.9’a, Cumhur İttifakı toplamı ise yüzde 53.7’den yüzde 46.9’a geriledi. Yüzde 6.8’lik oy kaybı yaklaşık 3.5 milyon seçmenin AKP’yi terk ettiği anlamına geliyor. CHP ise yaklaşık 1.8 milyon seçmen kazanmış ve oylarını yüzde 22.6’dan yüzde 26.3’e çıkarmış görünüyor.





SEÇMENLERİN DÖRTTE BİRİ ‘YENİ PARTİ DİYOR





Seçmenlerin dörtte biri yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Ancak eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’ne ve eski bakan Ali Babacan’ın parti girişimine ilgi henüz düşük görünüyor. Yeni partilerle ilgili tutumların mayıs ayı anketleri ile ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.





ERDOĞAN’A OY VERENLERİN YÜZDE 40’I ‘SİSTEM DEĞİŞMELİ’ DİYOR





Araştırmaya göre henüz 1.5 yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni seçmenlerin yüzde 68’i benimsemiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a oy vermiş seçmenlerin yüzde 40’ı da “mevcut sistem bu şekilde devam etmemeli” diyor. “Sistem değişmeli” diyen MHP’lilerin oranı da yüzde 54. Sistemle ilgili “başkanlık sistemi kalmalı ama başkanın yetkileri azaltılmalı” diyenler yüzde 31.5, “parlamenter sisteme geri dönülmeli” diyenlerin oranı ise yüzde 47.3.





2 AK PARTİLİDEN 1’İ KANAL İSTANBUL’A KARŞI





Türkiye genelinde çoğunluk Kanal İstanbul’a karşı. Ancak seçmenlerin üçte biri kararsız ya da henüz konuyla ilgili fikri yok. AK Partili seçmenlerin sadece yüzde 50’si Kanal İstanbul için “evet yapılsın” diyor. Seçmenlerin yüzde 66’sı Türkiye’nin Suriye politikasını yanlış buluyor. Seçmenler yüzde 69’u Türkiye’de ekonomik kriz olduğu konusunda uzlaşıyor. AK Partililerin yüzde 52’si ekonominin kötü durumda olduğunda hemfikir. Seçmenlerin yüzde 77’si siyasi görüşlerini sosyal medyada paylaşmaktan çekiniyor.