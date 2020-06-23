Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonuçları açıklandı /23 Haziran 2020 19:57

Son anket sonuçları açıklandı

Sosyo Politik’in son seçmen anketine göre AKP’nin oyları yüzde 30’lara kadar düşerken yeni partiler çıkış yakaladı.

SHABER3.COM

Diyarbakır merkezli Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen davranışını belirlemek için 8-14 Haziran tarihleri arasında bin 248 kişiyle telefonla ve online ortamda anket yaptı.

Diyarbakır, Van, Batman, Bingöl, Erzurum, Mardin, Antep, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Konya, Antalya, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin ve Samsun illerini kapsayan araştırmaya göre, Meclis’te grubu bulunan tüm partiler oy kaybetti.

Araştırmaya göre “Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 30.9’u AKP, yüzde 21.2’si CHP, yüzde 10.4’ü HDP, yüzde 7.9’u MHP ve yüzde 7.2’si İYİ Parti yanıtını verdi. 24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde yüzde 42.56 oy alan AKP’de yüzde 11’in üzerinde düşüş gözlemlendi.

CHP ve HDP’nin oy oranında da gerilemenin yaşandığı ankete göre, en büyük düşüş yaşayan ikinci parti ise MHP.

Katılımcıların yüzde 5.3’ü AKP’den kopan Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ne, yüzde 3.7’si eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’ne ve yüzde 1.4’ü Saadet Partisi’ne oy vereceğini belirtti. Yine, katılımcıların yüzde 1.9’u oy kullanmayacağını ve yüzde 10.1’i ise kararsız olduğunu ifade etti.

Anketin, oy geçişkenliğine ilişkin kısmında da dikkat çekici veriler ortaya çıktı. Bir kısım seçmenin 24 Haziran’da oy verdiği partisine, gelecek seçimde oy vermeyi düşünmediği belirlendi. Ankete göre, CHP seçmeninin HDP dışında başka partiye yönelmediği ve AKP seçmenin DEVA ve Gelecek Partisi’ne yöneldiği ifade edildi.
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