Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonuçları açıklandı /30 Temmuz 2020 19:49

Son anket sonuçları açıklandı

Area Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

SHABER3.COM

Area Araştırma Şirketi, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması-Temmuz 2020" başlığıyla 12 büyükşehirde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) 25-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 212 kişiyle telefonla görüşme tekniğiyle anket gerçekleştirdi.

Anket  sonuçlarına göre, Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısında muhalefetin çatı aday olarak düşündüğü isimler arasında yüzde 47,7'lik oranla ilk sırada yer aldı.“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olması durumunda oy verir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47,7'si Mansur Yavaş cevabını verdi.

Mansur Yavaş'ı yüzde 44,3 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 37 ile Meral Akşener, yüzde 27,4 ile Muharrem İnce, yüzde 21,2 ile Abdullah Gül ve yüzde 16,2 ile Ali Babacan takip etti.Yine ankete göre bugün seçim olsa, AKP, CHP, HDP ve İYİ Parti barajı geçiyor. MHP ise yüzde 8,0 ile baraj altında kalıyor.

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunda katılımcıların yüzde 39,1’i AK Parti yüzde 24,4’ü CHP, yüzde 10,3’ü HDP, yüzde 10,1’i İYİ Parti 10,1 yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 8,0’ı da MHP’ye oy vereceğini belirtti.
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