Son anket sonuçları açıklandı

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll, Sedat Peker'in açıklamalarının kamuoyunda yarattığı etkiyi ölçen bir araştırma yaptı.Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 61,2'si mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını düşünüyor. Bu oran AKP seçmeni arasında ise yüzde 44,7 olarak belirlendi.





Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, Twitter hesabından "Türkiye'nin Nabzı - Mayıs 2021" araştırmanın sonuçlarını paylaştı.Ankette katılımcılara "Mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığına inanıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.





Katılımcıların yüzde 61,2'si bu soruya "Evet, düşünüyorum", yüzde 22,6'sı ise "Hayır, düşünmüyorum" yanıtını verdi.Ankete göre AKP seçmeninin yüzde 44,7'si, CHP seçmeninin yüzde 83,3'si, HDP seçmeninin yüzde 81,4'ü, MHP seçmeninin yüzde 50,3'ü, İYİ Parti seçmenin yüzde 84,6'sı, Saadet Partisi seçmeninin de yüzde 87,5'i mafya örgütlerinin korunduğunu düşünüyor.





Peker'in iddialarını tamamen veya çoğunlukla inandırıcı bulanlar yüzde 48, bir kısmını inandırıcı bulanlar yüzde 18, hiç inandırıcı bulmayanlar ise yüzde 23 olarak ölçüldü.