Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonuçları şaşırttı /07 Haziran 2020 17:42

Son anket sonuçları şaşırttı

PİAR Araştırma tarafından yapılan "En başarılı belediye başkanları" anketinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı. En başarılı 10 belediye başkanının Millet İttifakı'ndan olması ise dikkat çekti.

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PİAR Araştırma Şirketi, 'Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı.Paylaşılan sonuçlara göre, 10 kişilik listede yüzde 73.2'lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. 

65 BİN KİŞİ KATILDI

30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde gerçekleştirildi. 18 yaş üzeri 65,704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket, anketlerdeki yanılma payının yüzde 2.19 olduğunu duyurdu.

Araştırma sonucuna göre çıkan liste şu şekilde:

Mansur Yavaş (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı - %73.2

Muhittin Böcek (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı - %64

Özlem Çerçioğlu (CHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı - %63.2

Uğur Altay (AK Parti) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı - %58.6

Ekrem İmamoğlu (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı - %57.2

Zeydan Karalar (CHP) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı - %56.9

Yılmaz Büyükerşen (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı - %56.1

Tunç Soyer (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı - %55.8

Fatma Şahin (AK Parti) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı - %55.6

Hayrettin Güngör (AK Parti) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı - %54 


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