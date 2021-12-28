Son anketlerde AKP'ye kötü haber: Muhalefet yüzde 60'ı geçecek

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, son anket sonuçlarını üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oylarını değerlendirdi. 2023 seçimlerine doğru son düzlüğe girildiğini, iktidarın hedeflerinde karşı diye gördükleri insanları kazanmak gibi derdi olmadığını söyleyen Ağırdır, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından çıkarak ortak bir yol belirlemesi gerektiğini ve kimlikleri aşan bir siyaset izlemesi gerektiğini belirtti. Ağırdır, “O zaman göreceğiz ki oyu yüzde 20’ler, 40’lar değil belki yüzde 60 da bulacak” dedi.





MUHALEFET YÜZDE 60'I BULABİLİR

Türkiye’nin ihtiyacının özgürlüklerden yana bir iktidar olduğunu dile getiren Ağıdır, şu anda muhalefette kimliklere mahkum bir fotoğraf olduğunu ifade ederek şöyle dedi:





“Bunu bozan bir siyaset üretmek lazım. Bunu bozan siyaset ancak bütün kimliklerin bir arada olacağı ortak yaşama dair bir iddiayı inşa etmek gerekiyor. Temel hata var olan fotoğrafın kalıcı ve değiştirilemez olduğunu kabullenmek ve oyunu buradan kurmak. Ama bunun değiştirilmesi gerektiği üzerine bir siyaset inşa etseler görecekler ki birden bire 20’ler 40’lar değil 60’lara ulaşacaklar. Çünkü Türkiye toplumu bugünkü kimliklere sıkışmışlığı ve kutuplaşmayı sürdürmek istemiyor kaldı ki kurulu nizamla da bir derdi var”