Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonucu: Enflasyon AKP ve MHP'yi vurdu! Çarpıcı sonuçlar /03 Aralık 2021 14:24

Son anket sonucu: Enflasyon AKP ve MHP'yi vurdu! Çarpıcı sonuçlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim'de yüzde 27,5 olarak açıkladı. Metropoll Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, gıda enflasyonu, halkın çoğuna göre yüzde 50'den fazla çıktı.

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Metropoll Araştırma yaptığı bir araştırmasının daha anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Son anket sonucu halk nezdinde gerçek enflasyonu ortaya koydu. Son ankete göre, seçmenin yüzde 36'sı, TÜİK'in eylül ayında yaklaşık yüzde 29 olarak açıkladığı gıda enflasyonunun yüzde 100 ve üzerinde olduğunu düşünüyor.

Metropoll Araştırma, TÜİK'in bu sabah kasım ayı enflasyon rakamlarını paylaşmasının ardından gıda enflasyonuna yönelik yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Araştırmada seçmenlere, “Sizce gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı ne kadar?” diye soruldu. Ankete katılanlardan yüzde 36'sı, “yüzde 100 veya üzeri” dedi.

Katılımcıların yüzde 24,4'ü, “Yüzde 50-100 arası” dedi. Yüzde 21,1'i, “Yüzde 30-50 arası” derken, yüzde 5,6'sı da “Yüzde 30 veya altı” cevabını verdi.

AKP seçmeninin yüzde 33,5'i gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti. MHP seçmenin ise yüzde 28,6 gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti.

Son anket sonuçları şöyle:


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