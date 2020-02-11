Son anket: Vatandaşın gündemi ekonomik kriz, zamlar, faturalar, geçim derdi...

Çalışmada, yurttaşların yüzde 56’sının aileleriyle birlikte “ekonomik kriz”, “zamlar”, “faturalar” ve “geçim derdini” konuştuğu belirlenirken, yurttaşlar çözülmesi gereken en acil sorun olarak da yüzde 48 oranıyla işsizliği, yüzde 39 oranıyla da ekonomik krizi görüyor.





Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

"En acil sorun ekonomik kriz ve işsizlik"

Çalışma kapsamında vatandaşlar Türkiye’nin çözülmesi gereken en acil sorunları olarak ekonomik sorunları görüyor. Buna göre ilk üçte işsizlik yüzde 48 oranıyla, ekonomik kriz yüzde 37 oranıyla, hayal pahalılığı ise yüzde 36 oranıyla en acil çözülmesi gereken sorunlar olarak sıralanıyor. Çalışmaya göre; Suriyeli sığınmacılar yüzde 21 oranıyla 4. sırada geliyor. Suriyeli sığınmacıların ardından vatandaşların acil olarak çözülmesi gerektiğini belirten konular sırasıyla terör, adaletsizlik, eğitim, kadın cinayetleri, emeklilikte yaşa takılanlar ve sağlık olarak sıralanıyor.





"Gündem zam ve faturalar"

Çalışmada, “Siz, aileniz ve çevreniz bu ay en çok hangi konularda konuşuyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 56’sı “Ekonomik kriz, zamlar, faturalar ve geçim derdi” yanıtını veriyor. En çok konuşulan konularda ikinci sırada ise yüzde 14 oranıyla işsizlik yer alıyor. Buna göre vatandaşların son bir aydır konuştuğu konuyaların neredeyse yüzde 70’ini ekonomik konular oluşturuyor.



