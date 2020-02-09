Son Anket yayınlandı: Erdoğan’ın oy kaybı sürüyor, HDP’nin oyları artıyor

AREA Araştırma şirketi, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"nında bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin oranına bakıldığında, kararsızların dağıtılmasıyla HDP’nin yüzde 12.9 aldığı görülüyor. Türkiye’nin yönetim şeklinin “Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 61.9 çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 52.4 olarak belirlendi.





İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Malatya ve Gaziantep'te 20-27 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Bu soruya yüzde 16.2 “Kararsızım” yanıtını verdi.





Katılımcıların yüzde 30.3’ü AKP’ye, yüzde 20.8 CHP'ye, yüzde 10.8 HDP'ye, yüzde 9.4 MHP'ye, yüzde 9.3 İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtti.





Kararsızların yüzde 16.2'lik oyları dağıtıldıktan sonra, AKPnin oyu yüzde 36.2, CHP'nin oyu yüzde 24.8, HDP'nin oyu yüzde 12.9, MHP'nin oyu yüzde 11.3, İYİ Parti'nin oyu yüzde 11.1 olarak belirlendi.





Katılımcılara başkanlık sistemi de soruldu. "Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusunda sistemin “Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 57.3 çıktı. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diyenlerin oranı ise yüzde 35.2 olarak belirlendi.





“Kararsız/sandığa gitmem” diyenlerin oranı da yüzde 7.5 çıktı.





“Kararsız/sandığa gitmem” diyenler dağıtıldığında Türkiye’nin yönetim sisteminin “Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 61.9, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 38,1 olarak belirlendi.





Anket sonucunda "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" yüzde 56.7 ile başarısız bulundu. Başarılı bulanların oranı yüzde 35,7 iken, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 7,7 olarak kaydedildi.





Katılımcılara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusu da yöneltildi. Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 35.3, oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, oy verip vermeme konusunda kararsız kalanların oranı ise yüzde 12.3 çıktı.





Türkiye'nin dış politikasına yönelik kanaatlerde, “Libya’ya asker gönderme"ye karşı olanların oranı yüzde 58.7 diye belirlendi. Yüzde 27.4 asker gönderme taraftarı olduğunu belirtirken, yüzde 13.9'u fikrini açıklamadı.





"Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" diye sorulduğunda “Ekonomi” ve “İşsizlik” yüzde 54.6 ile Türkiye’nin en önemli sorunu olarak belirlendi. “Suriyeli göçmenler” yanıtı ise yüzde 10.3 ile üçüncü sırada yer aldı.





Araştırmaya katılanların yüzde 52.8'i muhalefet partili belediye çalışmalarının hükümet tarafından engellendiğini belirtti. Çalışmaların engellenmediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 33.6 oldu.





Katılımcıların yüzde 54.1'i Kanal İstanbul projesine karşı olduğunu açıkladı. Projenin yapılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 36.1 olarak belirlendi. Yüzde 9.8 ise fikrini belirtmedi.