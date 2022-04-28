Samanyolu Haber /Gündem / Son ankete göre burun farkıyla önde: Erdoğan mı rakibi mi? /28 Nisan 2022 15:49

Son ankete göre burun farkıyla önde: Erdoğan mı rakibi mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son anket MetroPOLL'den geldi. Erdoğan'a veya rakibine oy vereceğini söyleyenler arasında ufak bir fark ortaya çıkarken yüzde 28'lik kesim rakibe bağlı olarak kararının değişeceğini söylüyor.

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Metropoll Araştırma'nın anketine göre halkın yüzde 33,4'ü, cumhurbaşkanlığı seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, yüzde 33,7'si karşısına çıkan rakibe oy vereceğini belirtti. Yüzde 28'lik kesim ise, rakibe bağlı olarak kararının değişeceğini ifade etti. 

Metropoll Araştırma tarafından Mart ayında yapılan ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısındaki rakiplerine mi oy verirsiniz?" diye soruldu.

Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33,4, rakibine oy vereceğini söyleyen oranı ise yüzde 33,7 oldu. Yüzde 28,1'lik kesim ise, "Rakibinin kim olduğuna bağlı" yanıtını verdi. 

"Erdoğan'a oy veririm" diyenlerde Ocak ayına göre artış olduğu görüldü. 

Parti tabanına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 26,4'ünün, İyi Parti seçmeninin yüzde 45,9'unun, "Rakibe bağlı" yanıtını verdiği görüldü. 



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