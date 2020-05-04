Samanyolu Haber /Politika / Son anketin sonuçları açıklandı /04 Mayıs 2020 22:29

Son anketin sonuçları açıklandı

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi son yapmış olduğu anketin sonuçlarını açıkladı. İşte o sonuçlar...

SHABER3.COM

Avrasya Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son anket sonuçlarına göre, başta Mansur Yavaş, Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm CHP'li belediye başkanları oyunu artırdı.

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 'Covid-19 Pandemisinin Toplumsal/Ekonomik ve Siyasal Etkileri Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 

MANSUR YAVAŞ ZİRVEDE

Araştırmaya göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,93 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş'ın 29 Nisan 2020 tarihi itibariyle oyunu yüzde 58,97'ye yükselttiğini ve büyükşehir belediye başkanları arasında yüzde 8,04'le, oyunu en fazla artıran belediye başkanı olduğunu dile getirdi. 

Mansur Yavaş'ı yüzde 7,05'lik oy artışıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 31 Mart 2019'da 48,8 olan oy oranını Yüzde 55,82'ye yükselterek, yüzde 7,01'lik artış sağladığı görüldü. 

Adana'da Zeydan Karalar, oylarında yüzde 5.17'lik artış yaşarken, Aydın'da ise Özlem Çerçioğlu, yüzde 5,01'lik artışla oylarını yüzde 58,95'e çıkartmış durumda. 
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