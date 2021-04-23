Son anketler ne diyor?

Objektif Araştırma şirketinin 2021 Nisan ayı içerisinde, dijital panel kullanarak yaptığı ve 20 bin kişinin katıldığı anketi Avrasya Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özkiraz açıkladı.







'HAYIR'CILAR AÇIK ARA ÖNDE





"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olursa kendisine oy verecek misiniz?" sorusuna yüzde 28,5 'evet, kesinlikle oy vereceğim' cevabını verirken, yüzde 44,3 ise 'hayır, kesinlikle oy vermeyeceğim 'cevabını verdi.







EKONOMİDEN HALK RAHATSIZ

"Hükümeti ekonomiyi yönetme konusunda ne derece başarılı buluyorsunuz?" sorusuna 2020 Mayıs ayında yüzde 37,9 başarılı cevabını verirken, 2021 Nisan ayında yüzde 29,5 başarılı, yüzde 54,3 ise başarısız cevabını verdi.





COVİD-19 POLİTİKASINI BAŞARILI BULANLAR DAHA FAZLA





"Hükümeti koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda ne derece başarılı buluyorsunuz?" sorusuna 2020 Mayıs ayında yüzde 19,5 başarısız, yüzde 43 başarılı cevabı verirken, 2021 Nisan ayında ise yüzde 51,2 başarılı, yüzde 22,9 ise başarısız yanıtını verdi.





