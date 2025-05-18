Son anketler ortaya çıktı! 4 şehir daha CHP'ye geçti

Muhalefet erken seçim çalışmalarını sürdürürken İktidar seçimin zamanında yapılacağını söylemekte ısrar ediyor. Kamuoyu araştırmalarını yansıtan anketler de hafta hafta vatandaşın nanzını tutuyor. ORC Araştırmanın yayınladığı yeni anketin sonuçları dikkat çekti.
Ankete katılanlara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Buna göre AKP'nin birinci çıktığı; Balıkesir, Kırşehir, Çorum ve Kırıkkale'de birinci parti CHP oldu.
İşte anket sonuçları:
Edirne
CHP: Yüzde 42,5
AKP: Yüzde 20,4
İYİ Parti: Yüzde 9,3
MHP: Yüzde 6
Zafer Partisi: Yüzde 3,1
Çanakkale
CHP: Yüzde 38,2
AKP: Yüzde 26,1
İYİ Parti: Yüzde 12,5
MHP: Yüzde 5,3
Zafer Partisi: Yüzde 3,5
Kırklareli
CHP: Yüzde 49,1
AKP: Yüzde 21,5
İYİ Parti: Yüzde 7,9
MHP: Yüzde 4
Zafer Partisi: Yüzde 2,7
Tekirdağ
CHP: Yüzde 40,4
AKP: Yüzde 26,2
İYİ Parti: Yüzde 6,3
DEM Parti: Yüzde 6,1
MHP: Yüzde 5,2
Balıkesir
CHP: Yüzde 36,5
AKP: Yüzde 29,1
İYİ Parti: Yüzde 10,9
MHP: Yüzde 6,5
Zafer Partisi: Yüzde 3,6
Kırşehir
CHP: Yüzde 34
AKP: Yüzde 32
MHP: Yüzde 10,9
İYİ Parti: Yüzde 4,2
Zafer Partisi: Yüzde 3
Nevşehir
AKP: Yüzde 35
CHP: Yüzde 23,2
MHP: Yüzde 14,5
İYİ Parti: Yüzde 13
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5
Niğde
AKP: Yüzde 29,3
CHP: Yüzde 27,7
MHP: Yüzde 17,9
İYİ Parti: Yüzde 7,1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9
Çorum
CHP: Yüzde 33,4
AKP: Yüzde 32,6
MHP: Yüzde 14,1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,6
Zafer Partisi: Yüzde 3,3
Yozgat
AKP: Yüzde 37,1
MHP: Yüzde 18,3
İYİ Parti: Yüzde 12,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 9,6
CHP: Yüzde 8,5
Kırıkkale
CHP: Yüzde 30,6
AKP: Yüzde 30,2
MHP: Yüzde 16
İYİ Parti: Yüzde 5,5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6
Tokat
AKP: Yüzde 32,8
CHP: Yüzde 25
MHP: Yüzde 18,2
İYİ Parti: Yüzde 5,2
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 4,5
Sivas
AKP: Yüzde 32,2
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 20,6
CHP: Yüzde 19,2
MHP: Yüzde 11,9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,1
Konya
AKP: Yüzde 41,6
CHP: Yüzde 18,5
MHP: Yüzde 11,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 7,8
Zafer Partisi: Yüzde 4,9
Kayseri
AKP: Yüzde 34,1
CHP: Yüzde 21,6
MHP: Yüzde 16
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5
İYİ Parti: Yüzde 4,6