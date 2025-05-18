Samanyolu Haber /Gündem / Son anketler ortaya çıktı! 4 şehir daha CHP'ye geçti /18 Mayıs 2025 01:24

Son anketler ortaya çıktı! 4 şehir daha CHP'ye geçti

ORC Araştırma 15 kentte yaptığı ve yayınladığı son seçim anketinde 14 Mayıs 2023 seçiminde AKP'ye oy veren göre 4 şehrin CHP'ye geçtiğini açıkladı.

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Muhalefet erken seçim çalışmalarını sürdürürken İktidar seçimin zamanında yapılacağını söylemekte ısrar ediyor. Kamuoyu araştırmalarını yansıtan anketler de hafta hafta vatandaşın nanzını tutuyor. ORC Araştırmanın yayınladığı yeni anketin sonuçları dikkat çekti.

Ankete katılanlara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Buna göre AKP'nin birinci çıktığı; Balıkesir, Kırşehir, Çorum ve Kırıkkale'de birinci parti CHP oldu.
İşte anket sonuçları:

Edirne

    CHP: Yüzde 42,5
    AKP: Yüzde 20,4
    İYİ Parti: Yüzde 9,3
    MHP: Yüzde 6
    Zafer Partisi: Yüzde 3,1

Çanakkale

    CHP: Yüzde 38,2
    AKP: Yüzde 26,1
    İYİ Parti: Yüzde 12,5
    MHP: Yüzde 5,3
    Zafer Partisi: Yüzde 3,5

Kırklareli

    CHP: Yüzde 49,1
    AKP: Yüzde 21,5
    İYİ Parti: Yüzde 7,9
    MHP: Yüzde 4
    Zafer Partisi: Yüzde 2,7

Tekirdağ

    CHP: Yüzde 40,4
    AKP: Yüzde 26,2
    İYİ Parti: Yüzde 6,3
    DEM Parti: Yüzde 6,1
    MHP: Yüzde 5,2

Balıkesir

    CHP: Yüzde 36,5
    AKP: Yüzde 29,1
    İYİ Parti: Yüzde 10,9
    MHP: Yüzde 6,5
    Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Kırşehir

    CHP: Yüzde 34
    AKP: Yüzde 32
    MHP: Yüzde 10,9
    İYİ Parti: Yüzde 4,2
    Zafer Partisi: Yüzde 3

Nevşehir

    AKP: Yüzde 35
    CHP: Yüzde 23,2
    MHP: Yüzde 14,5
    İYİ Parti: Yüzde 13
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5

Niğde

    AKP: Yüzde 29,3
    CHP: Yüzde 27,7
    MHP: Yüzde 17,9
    İYİ Parti: Yüzde 7,1
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9

Çorum

    CHP: Yüzde 33,4
    AKP: Yüzde 32,6
    MHP: Yüzde 14,1
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,6
    Zafer Partisi: Yüzde 3,3

Yozgat

    AKP: Yüzde 37,1
    MHP: Yüzde 18,3
    İYİ Parti: Yüzde 12,2
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 9,6
    CHP: Yüzde 8,5

Kırıkkale

    CHP: Yüzde 30,6
    AKP: Yüzde 30,2
    MHP: Yüzde 16
    İYİ Parti: Yüzde 5,5
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6

Tokat

    AKP: Yüzde 32,8
    CHP: Yüzde 25
    MHP: Yüzde 18,2
    İYİ Parti: Yüzde 5,2
    Büyük Birlik Partisi: Yüzde 4,5

Sivas

    AKP: Yüzde 32,2
    Büyük Birlik Partisi: Yüzde 20,6
    CHP: Yüzde 19,2
    MHP: Yüzde 11,9
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,1

Konya

    AKP: Yüzde 41,6
    CHP: Yüzde 18,5
    MHP: Yüzde 11,2
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 7,8
    Zafer Partisi: Yüzde 4,9

Kayseri

    AKP: Yüzde 34,1
    CHP: Yüzde 21,6
    MHP: Yüzde 16
    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5
    İYİ Parti: Yüzde 4,6

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