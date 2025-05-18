Son anketler ortaya çıktı! 4 şehir daha CHP'ye geçti

Muhalefet erken seçim çalışmalarını sürdürürken İktidar seçimin zamanında yapılacağını söylemekte ısrar ediyor. Kamuoyu araştırmalarını yansıtan anketler de hafta hafta vatandaşın nanzını tutuyor. ORC Araştırmanın yayınladığı yeni anketin sonuçları dikkat çekti.



Ankete katılanlara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.



Buna göre AKP'nin birinci çıktığı; Balıkesir, Kırşehir, Çorum ve Kırıkkale'de birinci parti CHP oldu.

İşte anket sonuçları:



Edirne



CHP: Yüzde 42,5

AKP: Yüzde 20,4

İYİ Parti: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6

Zafer Partisi: Yüzde 3,1



Çanakkale



CHP: Yüzde 38,2

AKP: Yüzde 26,1

İYİ Parti: Yüzde 12,5

MHP: Yüzde 5,3

Zafer Partisi: Yüzde 3,5



Kırklareli



CHP: Yüzde 49,1

AKP: Yüzde 21,5

İYİ Parti: Yüzde 7,9

MHP: Yüzde 4

Zafer Partisi: Yüzde 2,7



Tekirdağ



CHP: Yüzde 40,4

AKP: Yüzde 26,2

İYİ Parti: Yüzde 6,3

DEM Parti: Yüzde 6,1

MHP: Yüzde 5,2



Balıkesir



CHP: Yüzde 36,5

AKP: Yüzde 29,1

İYİ Parti: Yüzde 10,9

MHP: Yüzde 6,5

Zafer Partisi: Yüzde 3,6



Kırşehir



CHP: Yüzde 34

AKP: Yüzde 32

MHP: Yüzde 10,9

İYİ Parti: Yüzde 4,2

Zafer Partisi: Yüzde 3



Nevşehir



AKP: Yüzde 35

CHP: Yüzde 23,2

MHP: Yüzde 14,5

İYİ Parti: Yüzde 13

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5



Niğde



AKP: Yüzde 29,3

CHP: Yüzde 27,7

MHP: Yüzde 17,9

İYİ Parti: Yüzde 7,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9



Çorum



CHP: Yüzde 33,4

AKP: Yüzde 32,6

MHP: Yüzde 14,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,6

Zafer Partisi: Yüzde 3,3



Yozgat



AKP: Yüzde 37,1

MHP: Yüzde 18,3

İYİ Parti: Yüzde 12,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 9,6

CHP: Yüzde 8,5



Kırıkkale



CHP: Yüzde 30,6

AKP: Yüzde 30,2

MHP: Yüzde 16

İYİ Parti: Yüzde 5,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6



Tokat



AKP: Yüzde 32,8

CHP: Yüzde 25

MHP: Yüzde 18,2

İYİ Parti: Yüzde 5,2

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 4,5



Sivas



AKP: Yüzde 32,2

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 20,6

CHP: Yüzde 19,2

MHP: Yüzde 11,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,1



Konya



AKP: Yüzde 41,6

CHP: Yüzde 18,5

MHP: Yüzde 11,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 7,8

Zafer Partisi: Yüzde 4,9



Kayseri



AKP: Yüzde 34,1

CHP: Yüzde 21,6

MHP: Yüzde 16

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5

İYİ Parti: Yüzde 4,6



