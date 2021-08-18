Samanyolu Haber /Gündem / Son anketlerde İYİ Parti sürprizi /18 Ağustos 2021 10:21

Son anketlerde İYİ Parti sürprizi

Türkiye'de erken seçim tartışmaları sürerken çeşitli araştırma şirketlerin yaptığı anket sonuçları da kamuoyuyla paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. "Yarın bir genel seçim olsa, 24 Haziran'da oy verdiğiniz partiye göre tercihiniz değişecek mi?" sorusuna "Evet" diyenlerin oranı yüzde 50 oldu. İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partisi yükseliş trendiyle dikkat çekti.

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MAK Danışmanlık, 5-14 Ağustos tarihleri arasında bir seçim anketi yaptı. 57 milyon seçmenin on binde birine denk gelen 5 bin 700 kişi ile 30’u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere 65 ilini kapsayan araştırmada yüz yüze anket tekniği uygulandı.

“24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimde oyunuzu hangi siyasi partiye verdiniz” sorusu yöneltildi. ‘Oy kullanmadım’ diyen yüzde 13’lük seçmene, yüzde 5 ilk kez oy kullanacak “genç seçmen” eklendi. Sonuçlara göre AKP’ye 37, CHP’ye 19, HDP’ye 9, MHP’ye 8, İYİ Parti’ye 7, diğerlerine 2, oy kullanmadım seçeneğine ise 18 puan çıktı.

“Yarın bir genel seçim olsa, 24 Haziran’da oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?” sorusuna ise şu yanıtlar verildi:

Yüzde 50: Evet
Yüzde 42: Hayır
Yüzde 8: Kararsız / Cevap yok

‘Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle:

AKP: 31.40
CHP: 20.95
İYİ Parti: 13.63
HDP: 7.75
MHP: 7.03
Gelecek Partisi: 2.67
DEVA Partisi: 2.47
Saadet Partisi: 1.42

Ankette, kararsızların dağılımıyla elde edilen sonuç ise şöyle:

AKP: 33.9
CHP: 22.72
İYİ Parti: 14.7
HDP: 8.4
MHP: 7.71
Gelecek Partisi: 2.9
DEVA Partisi: 2.72
Saadet Partisi: 1.55

Oylarını artıran partilerle ilgili olarak “Son altı ay boyunca küçük oranlarla da olsa İYİ Parti, Gelecek ve DEVA yükseliş trendiyle dikkat çekiyor” dendi.
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