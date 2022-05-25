Samanyolu Haber /Politika / Son anketlere göre Millet İttifakı arayı açıyor /25 Mayıs 2022 09:15

Son anketlere göre Millet İttifakı arayı açıyor

ALF Araştırma şirketi, 13 -17 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yüzde 8 fark atıyor.

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Duvar'ın haberine göre, ALF Araştırma şirketi, 51 ilde 3 bin 550 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette katılımcılara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın oy oranı yükselirken en dikkat çeken parti ise İYİ Parti oldu.

Katılımcıların yüzde 35,6'sı AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy vereceklerini söylerken, yüzde 43,3'ü ise CHP, İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na oy vereceklerini söyledi.

Öte yandan, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusu soruldu. Anketin sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle:

  • AK Parti: Yüzde 28,5
  • MHP: Yüzde 7,1

Anketin sonuçlarına göre dikkat çeken bir parti ise İYİ Parti'nin yükselişi oldu. Anketten çıkan sonuçlara göre İYİ Parti ve CHP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı şöyle:

  • CHP: Yüzde 24,3
  • İYİ Parti: Yüzde 19,0

HDP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8,1 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

  • DEVA: Yüzde 2,3
  • Gelecek Partisi: Yüzde 2,1
  • Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,8
  • Saadet Partisi: Yüzde 1,6
  • Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,5
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