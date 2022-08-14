Son anketlerin ortalamaları alındı: Arada büyük fark var

Partilerin seçim çalışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.







Son olarak ALF, Piar, ORC, ASAL, Themis, Optimar, MetroPOLL, AKSOY ve Yöneylem olmak üzere toplam 9 anket şirketinin temmuz ayında yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.







AKP HALA BİRİNCİ PARTİ

Çalışmanın sonuçlarına göre seçim anketinin ortalamasında birinci çıkan parti yüzde 31,3 ile AKP oldu.





İkinci sırada yüzde 26,8 ile Cumhuriyet Halk Partisi bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 14,3 ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti yer alıyor. Bu sıralamayı HDP takip ediyor.





MHP ise sıralamada beşinci parti olarak yer alıyor.





ZAFER PARTİSİ, DEVA VE GELECEK'İ GEÇTİ



Anketlerin ortalamasında en dikkat çeken nokta ise Zafer Partisi'nin oy oranı oldu.







Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi, yüzde 2,8 oy oranı ile hem Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'ni hem de Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ni geçmiş oldu.





İşte 9 anket şirketinin ortalamasından çıkan sonuçlar…





MİLLET İTTİFAKI'NDAN CUMHUR İTTİFAKI'NA BÜYÜK FARK



AKP: Yüzde 31,3







CHP: Yüzde 26,8





İYİ Parti: Yüzde 14,3





MHP: Yüzde 7





Öte yandan partilerin bireysel oyları toplandığında ise Cumhur İttifakı 38,3, Millet İttifakı ise 41,1 oranında oy alıyor.





HDP: Yüzde 9,8







Zafer Partisi: Yüzde 2,8





DEVA Partisi: Yüzde 2,3





BTP: Yüzde 1,8





Gelecek Partisi: Yüzde 1,4





Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4





Saadet Partisi: Yüzde 1