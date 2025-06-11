Samanyolu Haber /Gündem / Son ankette AKP'de kale kalmadı! CHP o illerde farkı açtı /11 Haziran 2025 23:46

Son ankette AKP'de kale kalmadı! CHP o illerde farkı açtı

ORC Araştırma'nın beş büyükşehirde yaptığı son seçim anketlerde CHP, AKP'yle olan farkı açtı. Özellikle son genel seçimde Cumhur İttifakı'nın birinci olduğu Adana'daki sonuç dikkat çekerken Malatya'daki farkın yüzde 40'lardan 12'ye düştüğü görüldü.

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Siyaset arenasında gündem sıcaklığını korurken ORC Araştırma, beş büyükşehirde 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Malatya'da AKP birinci sırada yer alırken; Adana, Mersin, Antalya ve İzmir'de CHP farkı açtı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'nin birinci çıktığı Adana'da CHP'nin ilk sırada yer alması ve Malatya'da farkın yüzde 40'lardan yüzde 12'lere kadar düşmesi dikkat çekti.

İşte anket sonuçları:

İzmir

CHP: Yüzde 44,5
AKP: Yüzde 21,8

Antalya 

CHP: Yüzde 37,8
AKP: Yüzde 26,1

Mersin

CHP: Yüzde 35,3
AKP: Yüzde 22,4

Adana

CHP: Yüzde 32,5
AKP: Yüzde 27,4

Malatya

AKP: Yüzde 37,1
CHP: Yüzde 25
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