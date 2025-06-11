Son ankette AKP'de kale kalmadı! CHP o illerde farkı açtı

Siyaset arenasında gündem sıcaklığını korurken ORC Araştırma, beş büyükşehirde 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.



Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.



Malatya'da AKP birinci sırada yer alırken; Adana, Mersin, Antalya ve İzmir'de CHP farkı açtı.



14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'nin birinci çıktığı Adana'da CHP'nin ilk sırada yer alması ve Malatya'da farkın yüzde 40'lardan yüzde 12'lere kadar düşmesi dikkat çekti.



İşte anket sonuçları:



İzmir



CHP: Yüzde 44,5

AKP: Yüzde 21,8



Antalya



CHP: Yüzde 37,8

AKP: Yüzde 26,1



Mersin



CHP: Yüzde 35,3

AKP: Yüzde 22,4



Adana



CHP: Yüzde 32,5

AKP: Yüzde 27,4



Malatya



AKP: Yüzde 37,1

CHP: Yüzde 25