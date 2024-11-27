Samanyolu Haber /Gündem / Son ankette bir partinin sürpriz yükselişi /27 Kasım 2024 17:56

Son ankette bir partinin sürpriz yükselişi

Türkiye gündeminde yaşananlar ve siyaset meydanındaki adımlar oy oranlarını etkilemeye devam ediyor. ASAL araştırmanın Kasım ayında yaptığı son anket dengelerin değiştiğini ortaya koydu. DEM ve MHP'nin oy oranlarında düşüş yaşanırken ankete Zafer Partisi'nin MHP'ye yaklaşan yükselişi yansıdı.

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Türkiye de siyaset dengeleri değişiyor. DEM ve MHP yüzde 9-10 aralığında oran alırken çıkarken ASAL'ın son seçim anketindeki düşüşleri dikkat çekti. Kararsızların birinci parti çıkmasının yanında Zafer Partisi 5.2 oy oranıyla MHP'ye çok yaklaştı.

Siyaset arenasında son yaşanan gelişmeler, anketleri de etkilemeye devam ediyor. ASAL araştırmanın Kasım ayı son anketinde "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu katılımcılara yöneltildi. Ankette kararsızların birinci parti çıkması dikkat çekerken, Zafer Partisi’nin 5.2 oy oranı ile MHP’ye gittikçe yaklaştığı görüldü.

ZAFER PARTİSİ MHP’Yİ YAKALADI

ASAL Araştırma, son seçim anketinde 2 bin 15 kişiye "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Anketteki oy oranları Bahçeli'nin 'Öcalan açılımı ve İmralı' açıklamalarının milliyetçi seçmen kitlesi üzerinde olumsuz etkiye sebep olduğunu gösterdi. MHP'nin 8.1'e düşen oy oranının yanında Zafer Partisi'ndeki yükseliş milliyetçi kitlenin Zafer Partisi'ne yönelimini ortaya koydu. Bunun yanında İYİ Parti'nin de oy oranlarında artış yaşandı. Zafer Partisi 5.2'lik oranıyla MHP'ye çok yaklaştı.

SEÇİMİN KADERİNİ KARARSIZLAR BELİRLEYECEK

Anketteki kararsız seçmen oranları da dikkatlerden kaçmadı. Kararsızlar; yüzde 30.8 oy oranla ilk sırada yer alırken arkasından 22.7 ile CHP, daha sonra da yüzde 21.5 oy oranı ile AKP geldi. Kararsızların seçimin kaderini belirleyebileceği yönündeki olasılıklar yeniden konuşulmaya başlandı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo şu şekilde;

CHP:%32.8

AK Parti:%31.1

DEM Parti:%8.7

MHP:%8.1

Zafer Partisi:%5.2

İYİ Parti:%4.9

Yeniden Refah Partisi:%3.5

Anahtar Parti:%1.4

Türkiye İşçi Partisi:%1.3

Diğer: %3.0

Kararsızlar dağıtılmadan oluşan tablo ise şu şekilde;

Kararsız/Oy Kullanmam: Yüzde 30.8

CHP: Yüzde 22.7

AKP: Yüzde 21.5

DEM Parti: Yüzde 6.0

MHP: Yüzde 5.6

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

İYİ Parti: Yüzde 3.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.4

Anahtar Parti: Yüzde 1.0

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 2.1
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