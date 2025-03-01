Samanyolu Haber /Gündem / Son ankette birinci parti değişti, fark açıldı /01 Mart 2025 11:18

Son ankette birinci parti değişti, fark açıldı

HBS son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre CHP birinci parti olurken fark 2,2 puan oldu.

SHABER3.COM

HBS Araştırma, Türkiye gündem araştırması şubat ayının sonuçların açıkladı. Anket 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle ölçüldü:

CHP: Yüzde 31,2

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy aldı. 

AK Parti: Yüzde 29

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.

DEM Parti: Yüzde 8,7

Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy aldı.

MHP: Yüzde 8

14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı.

İYİ Parti: Yüzde 5,3

İYİ Parti son genel seçimlerinde yüzde 9,9 oy aldı.

ZAFER Partisi: Yüzde 5

ZAFER Partisi son genel seçimlerde yüzde 2.23 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,2

Yeniden Refah Partisi, genel seçimlerde yüzde 2.81 oy aldı.

Anahtar Partisi: Yüzde 2,4

TİP: Yüzde 1,8

Diğer: Yüzde 2,1

Oy kullanmam: Yüzde 2,3.

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