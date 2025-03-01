Son ankette birinci parti değişti, fark açıldı

HBS Araştırma, Türkiye gündem araştırması şubat ayının sonuçların açıkladı. Anket 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle ölçüldü:



CHP: Yüzde 31,2



14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy aldı.



AK Parti: Yüzde 29



14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.



DEM Parti: Yüzde 8,7



Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy aldı.



MHP: Yüzde 8



14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı.



İYİ Parti: Yüzde 5,3



İYİ Parti son genel seçimlerinde yüzde 9,9 oy aldı.



ZAFER Partisi: Yüzde 5



ZAFER Partisi son genel seçimlerde yüzde 2.23 oy aldı.



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,2



Yeniden Refah Partisi, genel seçimlerde yüzde 2.81 oy aldı.



Anahtar Partisi: Yüzde 2,4



TİP: Yüzde 1,8



Diğer: Yüzde 2,1



Oy kullanmam: Yüzde 2,3.



