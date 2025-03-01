Son ankette birinci parti değişti, fark açıldı

HBS Araştırma, Türkiye gündem araştırması şubat ayının sonuçların açıkladı. Anket 3 bin 200 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle ölçüldü:
CHP: Yüzde 31,2
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy aldı.
AK Parti: Yüzde 29
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.
DEM Parti: Yüzde 8,7
Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy aldı.
MHP: Yüzde 8
14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı.
İYİ Parti: Yüzde 5,3
İYİ Parti son genel seçimlerinde yüzde 9,9 oy aldı.
ZAFER Partisi: Yüzde 5
ZAFER Partisi son genel seçimlerde yüzde 2.23 oy aldı.
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,2
Yeniden Refah Partisi, genel seçimlerde yüzde 2.81 oy aldı.
Anahtar Partisi: Yüzde 2,4
TİP: Yüzde 1,8
Diğer: Yüzde 2,1
Oy kullanmam: Yüzde 2,3.