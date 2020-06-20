Samanyolu Haber /Politika / Son ankette çarpıcı sonuçlar /20 Haziran 2020 20:55

Son ankette çarpıcı sonuçlar

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde iktidar bloğunu teşkil eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) toplam oy oranı Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda seçim kazanmak için gerekli olan yüzde 51'in çok altında kaldı.

SHABER3.COM

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) oy oranı kararsızlar dağıtılında yüzde 35,5 olarak belirlendi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 25,3, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 10,8, İyi Parti yüzde 11, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise yüzde 9.3'lük kesimin desteğini aldı.

Erken seçim iddialarının gündemden düşmediği şu günlerde MAK Danışmanlık, 30 büyükşehir, 15 il ve ilçelerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN DURUMU

Ankette Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi de soruldu. Muhtemel bir seçimde Davutoğlu'na destek vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 2,9 olurken, DEVA Partisi'ne oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 2,8 oldu. 

Aynı ankette Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,2, "diğerleri" başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son ankette çarpıcı sonuçlar Sonraki Haber >>

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:45:51