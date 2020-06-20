Son ankette çarpıcı sonuçlar

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) oy oranı kararsızlar dağıtılında yüzde 35,5 olarak belirlendi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 25,3, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 10,8, İyi Parti yüzde 11, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise yüzde 9.3'lük kesimin desteğini aldı.







Erken seçim iddialarının gündemden düşmediği şu günlerde MAK Danışmanlık, 30 büyükşehir, 15 il ve ilçelerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.







BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN DURUMU







Ankette Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi de soruldu. Muhtemel bir seçimde Davutoğlu'na destek vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 2,9 olurken, DEVA Partisi'ne oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 2,8 oldu.





Aynı ankette Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,2, "diğerleri" başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.