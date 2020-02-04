Son ankette çarpıcı veriler...

Ekonomik kriz, hukuk ve demokrasiden uzaklaşma sebebiyle seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) uzaklaşıyor.





Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçmen eğilimlerini tespit etmek maksadıyla yaptırdığı son araştırmaya göre hem AKP'de hem de Cumhur İttifakı'ndaki müttefiği MHP'de oy kayı sürüyor.





SEÇMEN CUMHUR İTTİFAKI'NI TERK EDİYOR





“2020’ye girerken seçmen gözünden siyasete ve Türkiye’ye bakış” başlıklı raporda AKP’den uzaklaşan ve son döneme kadar MHP’ye yönelen seçmenin şimdi Cumhur İttifakı dışında kalan partileri tercih etmesi dikkati çekiyor.





24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yüzde 53,7 oy alan Cumhur İttifakı’nın oyu 2019 yılı aralık ayında yüzde 46,9’a düştü.





CHP'nin anketine katılanların verdiği cevaplara göre partilerin oy oranları ise şöyle oldu: AKP yüzde 35, CHP yüzde 26, MHP ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 11, İyi Parti yüzde 9,1.





İKİ AKP'LİDEN BİRİNE GÖRE EKONOMİ KÖTÜ





Ekonomik krizin vatandaşın belini nasıl büktüğü rapora da yansıdı. Türkiye’de ekonominin kötü olduğunu düşünen AKP’li seçmenlerin oranı yüzde 52 oldu.





Ekonomik kriz siyasi tercihin değişmesinde belirleyici oldu. 2018’den bu yana 4 kişiden 1’i siyasi tercihini değiştirdi.





CHP’nin araştırmasında CHP ve HDP seçmenlerinin yakınlaştığı müşahede edildi.

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