Son ankette Erdoğan'a İmamoğlu sürprizi

Ankette katılımcılara, "Bu Pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy vermeyi düşünürsünüz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, daha önce yayınlanan farklı şirketlerin anketlerinde Mansur Yavaş ve Erdoğan’ın gerisinde kalan Ekrem İmamoğlu’nun adı öne çıktı. Çoklu cevap tekniği kullanılan soruya verilen yanıtlar şöyle:



Ekrem İmamoğlu: Yüzde 57,8

Mansur Yavaş: Yüzde 48,5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40,2

Selahattin Demirtaş: Yüzde 15,7

Özgür Özel: Yüzde 14,2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 12,7

Devlet Bahçeli: Yüzde 7,2

Ümit Özdağ: Yüzde 5,7

Fatih Erbakan: Yüzde 5,3

Ali Babacan: Yüzde 3,8

Ahmet Davutoğlu: 2,1

Kararsızım: Yüzde 26,4

Diğerleri: Yüzde 8,6

Fikrim Yok: Yüzde 7,1



“Cumhurbaşkanı adayının aşağıdaki özelliklerden hangisini temsil etmesini istersiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre Cumhurbaşkanlığı için her kesimi kucaklayıcı, genç, demokrat ve Atatürkçü bir lider isteniyor.



Hangi adayın daha "demokrat" olduğu sorulduğunda katılımcıların büyük çoğunluğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti.